Die Stadt möchte den Spielplatz an der Danziger Straße in Engelbostel umgestalten. Zudem soll an der Dorfstraße in Schulenburg ein neues, mehr als 1000 Quadratmeter großes Areal zum Spielen entstehen. Doch wie sollen die beiden Plätze aussehen? Dafür sammelt die Verwaltung Ideen von Kindern – und lädt sie für Dienstag, 2. Juli, ein, ihre Vorschläge zu äußern.

Kinder und Interessierte treffen sich um 16 Uhr auf dem Spielplatz Danziger Straße. Neben einer Ideenwerkstatt können die jungen Besucher nach Angaben von Stadtsprecherin Juliane Stahl ihre Vorschläge auch in den Ideenbriefkasten werfen, der bereits an der Danziger Straße installiert wurde. „Kinder können dort ihre Wunschlisten und -bilder für die Planer einwerfen, sollten sie am Dienstag bereits etwas anderes vorhaben“, schreibt die Stadtsprecherin.

Nach Angaben der Kommune soll der vorhandene Bolzplatz erhalten bleiben. Die Spielgeräte stammen größtenteils aus dem Jahr 1999 und sollen erneuert werden.

