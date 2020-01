Ein Vortrag über Simbabwe, ein Film sowie Musik und Gruppenarbeit: Der Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen lädt alle Interessierten zu einem kreativen Workshop-Tag ein. Die Teilnehmer setzen sich mit dem Land auseinander, in dem in diesem Jahr der Weltgebetstag organisiert wird: Simbabwe.

„Rise! Take Your Mat and Walk”: So lautet der Titel des Bildes, das von Nonhlanhla Mathe aus Simbabwe stammt. Quelle: Nonhlanhla Mathe