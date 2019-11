Was hilft gegen Ratten? Diese Frage hat der städtische Schädlingsbekämpfer Andreas Oeltze 120 Besuchern im Dorfgemeinschaftshaus beantwortet. Mit einer groß angelegten Informationskampagne will die Stadt den Einwohnern das Thema Rattenbekämpfung näher bringen. Die nächste Veranstaltung folgt am Dienstag im Ratssaal.