Langenhagen/Godshorn

Ein Rauchwarnmelder hat am Sonntag, 6. Dezember, die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte rückten um 14.12 Uhr mit einem kompletten Löschzug zu einem Mehrfamilienhaus an die Veilchenstraße aus.

Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Stephan Bommert entdeckte die Feuerwehr beim Eintreffen Qualm, der aus einem Fenster der Wohnung quoll. Die Einsatzkräfte verlegten daraufhin Schlauchleitungen und brachen die Eingangstür auf. Doch in der leeren Wohnung brannte zur Überraschung der Feuerwehr nichts. Die Feuerwehr rückte daraufhin wieder ab. „Was den Rauchwarnmelder ausgelöst hatte, ist genau so wenig bekannt, wie die Ursache des sichtbaren Qualms aus dem Fenster“, sagte Bommert im Anschluss an den Einsatz.

17 Häuser haben zeitweise kein Wasser

Bereits zuvor war die Ortsfeuerwehr Godshorn am Sonntag um 12 Uhr wegen eines Wasserrohrbruchs vom Versorgungsunternehmen um Hilfe gebeten worden. Bommerts Angaben zufolge war am Fliederweg ein Wasserrohr geborsten – 17 Wohnhäuser waren von der Störung betroffen. Wie der Feuerwehrsprecher weiter berichtet, hätten die Mitarbeiter des Wasserversorgers die beschädigte Stelle rasch lokalisieren können. Doch es habe ein Problem gegeben: „Genau in dem Bereich befand sich ein circa zehn Meter hoher Baum“, berichtet Bommert.

Angesichts der betroffenen Godshorner Haushalte habe sich die Feuerwehr deshalb entschieden, den Baum zu fällen. Anschließend wurde er mit einer Motorsäge in handliche Stücke geschnitten und an die Seite gelegt. Nach kurzer Zeit konnten die Ehrenamtlichen wieder abrücken.

Von Sven Warnecke