Wegen Corona: Schützen müssen schweren Herzens ihr Fest absagen

Es ist zwar noch einige Monate hin. Doch bereits jetzt mussten diverse Schützenvereine wichtige Entscheidungen treffen. Das gilt auch für die vier Vereine, die sich für die große Sause zur Schützengemeinschaft Langenhagen zusammengeschlossen haben. Nach langem Ringen ist es nun aber doch amtlich: Eines der größten Feste der Stadt fällt Ende August aus – als Folge der Corona-Beschränkungen.

Sie hatten lange gehofft, ob es nicht vielleicht doch noch ein positives Signal für ihre Zunft aus der Politik gebe. Doch daraus ist nichts geworden. Trotz der jüngst verkündeten Lockerungen. Feste aller Art ab 1000 Besucher bleiben nicht nur in Niedersachsen weiter verboten. Mindestens bis Ende August. Und auf exakt das letzte Augustwochenende sollte das Langenhagener Schützenfest fallen.

Schützen machen sich Entscheidung nicht leicht

2020 wäre das nunmehr 58. Fest der Schützengemeinschaft Langenhagen – dem Zusammenschluss der Vereine Langenforth, Brink und Krähenwinkel sowie der Schützengesellschaft Langenhagen – gewesen. Die Entscheidung hatten sich die Verantwortlichen nicht leicht gemacht, berichtet Oberschützenmeister Michael Freiberg nun auf Anfrage.

Er gesteht, dass sich die Schützen ein wenig vor der Entscheidung gedrückt hätten. Man habe versucht, sich an einem „Strohhalm festzuklammern“. Auch wenn den Verantwortlichen rasch klar war, dass das mehrtägige Fest vom 27. bis 30. August ohne Einschränkungen nicht über die Bühne gehen könne.

Spätestens mit der Absage des Münchner Oktoberfestes, das traditionell Mitte September beginnt, sei jedoch der Verzicht auf ein Schützenfest 2020 in Langenhagen klar gewesen. „Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, gibt sich Freiberg zuversichtlic Schlimm wäre es, wenn die Organisatoren jetzt alles in Gang bringen und planen würden, und am Ende funktioniere es nicht. Die Schützen wollten für alle Klarheit schaffen.

Vereine denken auch an die Schausteller

Lange habe die Schützengemeinschaft überlegt, was das Richtige ist. Dabei gelte immer die Prämisse, dass die Schützen den Schaustellern, die sie zum Teil lange und über viele Jahre auf den Festen begleiten, nicht wehtun wollten. Denn bei denen hingen auch Existenzen dran, meint der Oberschützenmeister. Deshalb kündigt er nun bereits Gespräche mit dem Festwirt, den Schaustellern und Musikzügen an, damit diese im nächsten Jahr wieder dabei sind. „Das verlangt der Anstand“, betont Freiberg. Man kenne sich schließlich seit Jahren.

Es habe zunächst Überlegungen in alle Richtungen gegeben. Das Schützenfest ist jährlich ein Publikumsmagnet in Langenhagen. Allein den Ausmarsch am Sonntag verfolgen mehrere Tausend Zuschauer am Straßenrand. Aktuell undenkbar. „Das geht unter den aktuellen gesetzlichen Auflagen nicht“, sagt Freiberg. Wahrscheinlich hätte der Ausmarsch Freibergs Angaben zufolge eh ausfallen müssen. Zudem ist der Festplatz immer relativ offen von allen Seiten. Die Schützen hätten einen Zaun aufstellen und die Menschen, die auf das Gelände wollen, zählen müssen. Mit den derzeit geltenden Abstandsregeln hätten in das Festzelt statt sonst 600 bis 700 Menschen höchstens ein Drittel der Leute Platz gefunden – mit entsprechend viel Freiraum.

Bürgermeister setzt auf Solidarität der Kommunen

„Doch die Gesundheit ist entscheidend“, unterstreicht Freiberg die Entscheidung, die die Vereinsvorsitzenden nun gemeinsam mit Bürgermeister Mirko Heuer – dem fünften Mitglied der Schützengemeinschaft – gefällt hatten. Auch der Langenhagener Verwaltungschef spricht von einer schwierigen Entscheidung. Heuer hofft nun aber auf die Solidarität der anderen Kommunen in der Region, ihre Schützenfeste ebenfalls abzusagen. Dafür werde er sich in den regelmäßigen Runden der sogenannten Hauptverwaltungsbeamten einsetzen.

