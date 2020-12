Mellendorf

Drei neue Bände der Reihe „Die Geschichte der Wedemark von 1930 bis 1950“ sind ab sofort im Handel erhältlich. Seit 2014 gibt es das Wedemärker Erinnerungsprojekt, an dem auch Schüler des Gymnasiums Mellendorf sowie Studenten der Leibniz-Universität Hannover mitarbeiten.

Die Bände zehn bis zwölf hat die Gemeinde nun im Bürgersaal vorgestellt. Außer Bürgermeister Helge Zychlinski und Projektkoordinator Franz Rainer Enste war auch Martin Stöber vom Niedersächsischen Institut für Historische Regionalforschung anwesend. Per Video schalteten sich zudem die Historiker Carl-Hans Hauptmeyer und Karl-Heinz Schneider vom Historischen Seminar der Universität hinzu, beide haben ihren Anteil am Projekt.

Gemeinde Wedemark ist Vorreiter bei Aufarbeitung

„In Deutschland gibt es nur wenige Gemeinden wie die Wedemark, die sich mit diesen schwierigen Jahrzehnten auseinandersetzen. Mit den drei neuen Bänden bleibt die Wedemark Vorreiterin“, erklärte Hauptmeyer. Auch inhaltlich sei er beeindruckt, sagte er mit Blick auf „ Euthanasie und Eugenik“. „Es ist bitter, aber notwendig, sich damit auseinanderzusetzen. Denn diese Begriffe waren keine Theorie, sondern betrafen viele Familien.“ Die Nationalsozialisten nutzten sie, um ihre systematische Ausrottung von behinderten und geisteskranken Menschen zu verschleiern.

So sehen die drei neuen Bände der Gemeinde aus. Quelle: Stephan Hartung

Der Band „Jugend von gestern“ erzählt die Geschichte der Wedemärker Familie Hemme. Das Leben auf dem Hof, das Chaos der Kriegsjahre, die Heimkehr des Vaters, die Aufnahme von Flüchtlingen und die Rübenernte – das Werk bietet auf 73 Seiten ein breites Spektrum. Der dritte neue Band beschäftigt sich mit den Themen Nachkriegszeit, Postsendungen und Reichsarbeitsdienstlager.

Der nächste Band der Reihe ist in Vorbereitung

Was bei der Recherche der am Projekt beteiligten Studenten auffiel, vor allem zu den Anfängen der Dreißigerjahre, fasste Schneider so zusammen: „In den Dörfern war zu Beginn dieses Jahrzehnts überall die SPD die stärkste Kraft. Nach und nach ist das bürgerliche Lager dann zur NSDAP übergelaufen.“ Von Stöber gab es ein großes Lob für die Studenten. „Sie haben geliefert und die vielen Interviews toll aufbereitet.“ Noch bedeutender sei das Wedemärker Erinnerungsprojekt jedoch für die Schüler, sagte Stöber. Er sprach von „einem wichtigen Teil der politischen Bildung“.

Und in dieser Hinsicht geht es bereits weiter, der nächste Band ist in Vorbereitung. „Wir wollen im Januar einen Termin machen, bei dem die Gymnasiasten ihre Arbeit vorstellen. Es geht diesmal um die Nachkriegszeit. Im Frühsommer wollen wir ein Symposium machen und dabei einen Film zeigen“, sagte Enste. Um was es dabei geht, erläuterte Gerrit Dworok. Der Geschichtslehrer nutzte eine Unterrichtspause und schaltete sich ebenfalls in die Konferenz. „Die Schüler haben sich damit befasst, wie die Dörfer den Weg der Demokratisierung beschritten haben – mit dem Schwerpunkt Bissendorf.“ Entstanden seien 27 Seiten, „die sich derzeit im Lektorat befinden. Wir hoffen auf eine Fertigstellung zu Beginn des neuen Jahres“, sagte Dworok.

