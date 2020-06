Langenhagen

Auf dieses Signal haben viele Menschen gewartet. Nicht nur die Stammgäste der Wasserwelt Langenhagen, sondern auch die 75-köpfige Belegschaft an der Theodor-Heuss-Straße. Denn für die meisten Mitarbeiter endet damit auch die gut dreieinhalbmonatige Corona-Zwangspause. Mit dem Neustart am 1. Juli kann die Wasserwelt die Kurzarbeit beenden.

Langenhagens Stadtbaurat Carsten Hettwer, zugleich Leiter des kommunalen Eigenbetriebs, spricht gar von einer quasi „Neueröffnung“. Doch in der seit dem 14. März verhängten Zwangspause wegen der Corona-Beschränkungen sei niemand untätig gewesen, betont er. Denn in dieser Zeit wurden unter anderem eigentlich für später im Jahr geplante Revisionsarbeiten erledigt.

Und nicht nur das: Heike Ebersbach, Betriebsleiterin der Wasserwelt, berichtet darüber, dass in den vergangenen Wochen nicht nur ein Pandemie- und Hygieneplan erstellt worden sei. Ebersbach ist für die Betreibergesellschaft GMF tätig. Die Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeitsystemen – kurz GMF –hat diese ihren Angaben zufolge für den Neustart umgesetzt. Und sie spricht von einer „großen Erleichterung“ der Belegschaft, dass es nun wieder losgeht.

Zur Galerie Besucher müssen wegen Corona-Regeln mit einigen Beschränkungen leben.

Der Plan sieht unter anderem vor, dass die Eintrittskarten nur via Internet auf der Startseite der Wasserwelt www.wasserwelt-langenhagen.de gekauft werden können. Das erleichtere die Überwachung der beschränkten Besucherzahlen – und deren Registrierung. „Die aktuell gültige Verordnung des Landes Niedersachsen gibt vor, dass mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten Menschenansammlungen verhindert werden sollen“, erläutert Ebersbach. Deshalb sollen Schlangen an den Kassen zum Bezahlen und Registrieren vermieden werden.

Mit der Wiedereröffnung dürften sich gleichzeitig nur 205 Gäste in der Wasserwelt aufhalten, berichtet Ebersbach. Statt der sonst üblichen 640 Besucher außerhalb von Corona. Die Verantwortlichen setzen neben der Kontrolle der Abstandsregelungen zu Land – etwa in der Sauna oder im Außenbereich – und im Wasser durch das Personal auch auf die Eigenverantwortung der maximal 162 Bad- und der 43 Saunabesucher, ergänzt Hettwer. „Wir können die Schwimmmeister nicht mit dem Zollstock den Abstand der Besucher messen lassen.“ Deshalb appelliert Hettwer an die Vernunft der Menschen, so wie das auch im täglichen Leben seit einiger Zeit praktiziert werde.

Abstand wahren: Tickets gibt es derzeit nur im Internet

Die vorerst einzigen Besucher, die sich nicht am Online-Ticketing beteiligten müssten, sind die Frühschwimmer montags, mittwochs und freitags zwischen 6.30 und 8 Uhr. Denn das seien immer die gleichen Stammgäste, weiß Ebersbach aus Erfahrung. Die Verantwortlichen der Wasserwelt würden nach der Wiedereröffnung nun erst einmal die Erkenntnisse der ersten Wochen abwarten, dann gegebenenfalls beim Prozedere nachsteuern.

Die gute Nachricht zunächst: An den Eintrittspreisen hat sich für die Besucher trotz Corona nichts geändert. So zahlt etwa ein Erwachsener für drei Stunden Badespaß weiter 7,70 Euro. Für einen volljährigen Saunagast wird je nach Wochentag zwischen 16,20 und 19,20 Euro fällig. Allerdings seien die Abläufe mit getrennten Eingängen, teils gesperrten Schränken und farblich markierten Umkleidekabinen sowie die Einbahnstraßenregelung im gesamten Bereich durchaus gewöhnungsbedürftig, gesteht Ebersbach. Grundsätzlich gibt es für die Badegäste zwei Zeitfenster, für die Besucher der Sauna derer drei. Auch das Vereinsschwimmen darf wieder stattfinden. Da hätten die Vereine viel Kreativität an den Tag gelegt, lobt die Betriebsleiterin. Auch mit den Schulen stehe man für den Schwimmunterricht nach den Ferien in Gesprächen, kündigt Hettwer an.

Hohe Strafen: Zeiten müssen eingehalten werden

Erbersbach und Hettwer bitten aber alle Besucher – egal ob im Bad- oder Saunabereich – um Disziplin in Sachen Zeitkontingent. Denn innerhalb des gebuchten Zeitfensters sei der Einlass bis eine Stunde vor Ablauf möglich, darf aber nicht überschritten werden. „Sonst wird eine Zuzahlung in Höhe von 20 Euro pro Person fällig“, betont die Betriebsleiterin. Doch damit nicht genug. Bei einer weiteren Überschreitung der jeweiligen Aufenthaltsdauer wird pro Person ein weiterer Aufschlag von 20 Euro fällig. „Wenn es unglücklich läuft“, räumt Ebersbach ein, könne ein Besuch richtig teuer werden. „Wir stehen wegen der Corona-Beschränkungen erheblich unter Druck“, erläutert Hettwer aber das stringente Vorgehen.

Es seien einige große und viele kleine Schritte nötig, um der „niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus“ zu folgen, meint Hettwer. Lieber nur wenige als gar keine Gäste, unterstreicht Ebersbach. Denn ohne Besucher sei die Wasserwelt „keine schöne“.

Von Sven Warnecke