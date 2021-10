Langenhagen

Die 2G-Regel macht es möglich: Die Wasserwelt Langenhagen startet am Sonnabend, 16. Oktober, wieder mit einem vergleichsweise normalen Betrieb. Zugang haben dann nur noch gegen Corona geimpfte und von Covid-19 genesene Personen. Bislang galt seit 25. August die 3-Regel.

Maskenpflicht und Zeitfenster entfallen

Für Genesene und vollständig Geimpfte gehen die Änderungen mit verschiedenen Freiheiten einher: Sie brauchen damit in der Wasserwelt weder auf Abstände zueinander zu achten noch eine Maske zu tragen. Auch die Besucherzahlen müssen ab 16. Oktober nicht mehr begrenzt werden. Somit kann das Wasserwelt-Team mehr Gäste zeitgleich in den Schwimmerbereich und in die Saunalandschaft einlassen. Besucher dürfen mit Einführung der 2G-Regel zwischen diesen Bereichen wieder wechseln sowie in allen Bereichen einen kompletten Tag in der Wasserwelt verbringen – die bislang geltenden Zeitfenster entfallen.

In der Wasserwelt dürfte es bald wieder voller werden – und zwar ohne Maskenpflicht wie hier beim Schwimmunterricht. Quelle: Wasserwelt Langenhagen (Archiv)

„Die Pandemie ist noch nicht ausgestanden. Doch die Möglichkeit, den Einlass auf geimpfte und genesene Personen zu begrenzen, ermöglicht es uns endlich, unseren Gästen ihren Aufenthalt in unserem Schwimmbad in vielfacher Hinsicht angenehmer machen zu können“, berichtet Heike Ebersbach. Der Betriebsleiterin der Wasserwelt Langenhagen ist ebenso wie Carsten Hettwer, Leiter des städtischen Eigenbetriebs Bad, bewusst, dass man mit der Einführung der 2G-Regel einigen Personen den Zutritt zum Schwimmbad an der Theodor-Heuss-Straße verwehren muss. „Die Vorteile, die sich in Summe aus dieser Einlassregel ergeben, können wir jedoch nicht ignorieren“, sagt Hettwer. Das wohl wichtigste Argument für die 2G-Regeln ist für Hettwer „der Schutz unserer Gäste“.

Kinder und Jugendliche benötigen keinen Nachweis oder Test

Um diesen Schutz zu gewährleisten, gelten ab 16. Oktober folgende Einlassregeln: Der Status „vollständig geimpft“ muss durch ein digitales Impfzertifikat oder den Impfpass nachgewiesen werden, der Status „genesen“ durch eine Genesenen-Bescheinigung. Für Schwangere oder andere Personen, bei denen eine Impfung aus belegbaren Gründen nicht möglich ist, wird es Ausnahmen geben, sofern eine entsprechende Bescheinigung und ein negativer sogenannter PoC-Test vorgelegt werden können.

„Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres benötigen laut gültiger Verordnung keinen 2G-Nachweis und keinen Test“, erläutert Ebersbach. Sie empfiehlt jenen, die Fragen haben, sich per E-Mail an info@wasserwelt-langenhagen.de zu wenden.

Mit der2G-Regel muss die Besucherzahl im Bad nicht mehr begrenzt werden. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)

Nach wie vor gilt jedoch, dass Besucher Tickets vor dem geplanten Besuch online auf der Internetseite www.wasserwelt-langenhagen.de kaufen müssen. So wird vermieden, dass sich vor den Kassen lange Schlangen bilden. Zudem können so die Kontaktdaten der Gäste abgefragt werden, was ebenfalls den Einlassvorgang verkürzt. Bonuskarten- und Kurzzeitkarten-Inhaber, Kursteilnehmer, Menschen mit Behinderung samt Begleitpersonen sowie Kleinkinder bis zum vollendeten vierten Lebensjahr benötigen kein Onlineticket.

Auch mit Einführung der 2G-Regel wird das Team der Wasserwelt weiter seine Hygienemaßnahmen zum Schutz der Gäste umsetzen.

Von Frank Walter