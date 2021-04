Langenhagen

Neben den Bundestagswahlen am 26. September stehen in diesem Jahr in Niedersachsen auch die Kommunalwahlen zwei Wochen vorher auf dem Programm. Für beide sucht die Stadt Langenhagen noch Wahlhelferinnen und -helfer. Die Interessierten haben die Möglichkeit, die Wahlen hautnah mitzuerleben und sich für einen reibungsfreien Ablauf einzusetzen, wirbt eine Sprecherin des Rathauses.

Die Einsatzgebiete, in denen Helferinnen und Helfer an den Wahltagen arbeiten, sind verschieden. Von der Position des Beisitzenden bis hin zur Wahlvorsteherin oder zum -vorsteher können sie verschiedene Verantwortungsbereiche übernehmen.

Wahlhelfende müssen 18 Jahre alt sein

Insgesamt benötigt die Stadt für beide Wahltage 330 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, die in Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft oder eines anderen EU-Staates sein müssen. Sie müssen zudem über 18 Jahre alt und am Wahltag länger als drei Monate in Langenhagen gemeldet sein. Die Einsätze vergütet die Stadt mit mindestens 35 Euro. Interessierte können sich telefonisch unter (0511) 73079228 oder per E-Mail an wahlamt@langenhagen.de an die Wahlsachbearbeiterinnen Astrid Achilles und Annette Schollbach wenden.

Briefwahlbüros öffnen Ende August

Die Stadt Langenhagen hat für beide Wahlsonntage bereits Sicherheitskonzepte entworfen. Wer trotzdem lieber per Brief wählen möchte, kann diese online mit der Wahlbenachrichtigungskarte oder persönlich im Rathaus beantragen. Das Briefwahlbüro für die Kommunalwahlen öffnet Ende August, das Büro für die Bundestagswahl ab Anfang September.

Von Leona Passgang