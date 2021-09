Langenhagen

Nach der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag, 12. September, setzen sich auch die fünf Ortsräte in Langenhagens Ortsteilen neu zusammen. In drei Dörfern gibt es vermutlich einen Wechsel an der Spitze. Die konstituierenden Sitzungen sind für November und Dezember geplant.

Die Ergebnisse der Kommunalwahl stehen fest – auch für die Zusammensetzung der neuen Ortsräte. Quelle: Bernd Weissbrod/dpa

In Godshorn gibt es an der Spitze des Dorfes einen Wechsel

Der spektakulärste Wechsel wird sich vermutlich in Godshorn abspielen. Dort hat der erst 26 Jahre junge Tim-Julian Wook für die SPD die meisten Stimmen aller Kandidaten in ganz Langenhagen auf sich vereinen können. Dieses Votum – immerhin 1778 Ja-Stimmen – bezeichnet Wook später als „krasses Ergebnis“. Die SPD holte im Dorf 45,60 Prozent, das bedeutet fünf Sitze. Wook beerbt aller Voraussicht Amtsinhaberin Ute Biehlmann-Sprung von der CDU. Deren Partei erzielte 33,91 Prozent und damit vier Sitze.

Ute Biehlmann-Sprung (CDU, links) hat zwar die meisten Stimmen aller CDU-Bewerber erzielt, ist aber in Godshorn Tim-Julian Wook von der SPD unterlegen. Quelle: Privat

Die Christdemokratin gibt sich als gute Verliererin, gratuliert dem Sozialdemokraten und verweist auf ihr eigenes Ergebnis. Schließlich holte sie in Godshorn selbst 1034 Stimmen und damit das beste Ergebnis aller CDU-Kandidaten in Langenhagen. Sie werde nun in die Opposition wechseln. Doch sämtliche von ihr angeschobenen Projekte im Ort werde sie abschließen, betont Biehlmann-Sprung nach dem Votum.

Wook indes steht für das Amt als Ortsbürgermeister parat. Und er hat mit dem Grünen Habibollah Eslami-Mirabadi einen Koalitionspartner für die Mehrheit im Ortsrat ausgemacht. „Die rot-grüne Zusammenarbeit läuft jetzt schon sehr gut“, sagt Wook. Das bestätigt auch der Grüne, der seinen Sitz im Ortsrat verteidigen konnte. „Es gibt viele überschneidende Themen beider Parteien“, sagt Eslami-Mirabadi.

Neben Wook, Biehlmann-Sprung und Eslamie-Mirabadi treten für die SPD Oliver Tuntke, Martina Grothe und Danis Zysk an. Die CDU wird von Eckard Nöldeke, Ulrich Müller und Béla Baján und die AfD von Antonio Micuda vertreten.

CDU und UWE wollen Zusammenarbeit fortsetzen

In Engelbostel ist die ehemalige Ortsbürgermeisterin Gudrun Mennecke von der SPD mit ihrem Ansinnen gescheitert, das Amt von ihrer Widersacherin Bettina Auras (CDU) zurückzugewinnen. Die CDU errang vier Sitze, die SPD drei sowie die Grünen und die Unabhängigen Wähler Engelbostel (UWE) jeweils einen. Auras und UWE-Sprecher Matthias Schreiber wollen ihre Zusammenarbeit fortsetzen, sagen beide nach der Wahl auf Anfrage unisono.

Bettina Auras (CDU) bleibt in Engelbostel wohl Ortsbürgermeisterin. Quelle: CDU

Schreiber bedauert zwar den Verlust eines Sitzes seiner Wählergemeinschaft. Da dieser allerdings an die CDU ging, sei das angesichts der guten Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren verkraftbar. So sei angesichts der Verhältnisse die UWE das „Zünglein an der Waage“, betont Schreiber. Und bei Themen wie dem geforderten Neubau einer Grundschule samt Turnhalle in Engelbostel, stoße er mit der CDU gemeinsam in ein Horn.

Die unterlegene Mennecke erteilt genau aus diesem Grund einer möglichen Zusammenarbeit mit der Wählergemeinschaft sowie der Hilfe der Grünen eine Absage. „Wir brauchen jetzt eine Erweiterung der Grundschule“, betont sie. Denn ein Neubau stünde in den Sternen. Das gebe der Haushalt der Stadt aktuell nicht her, meint die Sozialdemokratin.

Außer Auras, Mennecke und Schreiber sind für die CDU Matthias Rieder, Eric Mürau-Balke und Hendrik Brandes im Ortsrat. Für die SPD Wilhelm Eike und Daniel Köster sowie für die Grünen Karin Eggers.

Was macht eigentlich ein Ortsrat? Bestimmendes politisches Gremium in den Städten und Gemeinde sind die Stadt- oder Gemeinderäte. Darunter gibt es in den meisten Ortschaften in Niedersachsen einen Ortsrat. Hauptaufgabe der ehrenamtlichen Ortsratsmitglieder ist es, sich um die Belange des Dorfes und seiner Bewohner zu kümmern und das gegenüber der Verwaltung und dem Stadt- oder Gemeinderat auch zu vertreten. Im begrenzten Rahmen darf der Ortsrat über Angelegenheiten des Dorfes selbst bestimmen: Zum Beispiel bei der Unterhaltung und Benutzung von öffentlichen Einrichtungen des Dorfes, die Pflege des Ortsbildes, oder die Vereins- und Brauchtumsförderung. Der Stadt- oder Gemeinderat muss ihm dafür die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Ortsratssitzungen sind öffentlich. In der Regel besteht zu Beginn jeder Sitzung für die Bürger die Möglichkeit, den Ortsratsmitgliedern und den Verwaltungsvertretern Fragen zu stellen. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Ergebnis in Schulenburg trotz Wechsel unspektakulär

In Schulenburg hat die CDU die absolute Mehrheit mit 50,22 Prozent erneut erlangt – stellt also wieder den Ortsbürgermeister. Doch dieser heißt im November nicht mehr Dietmar Grundey. Denn der hat freiwillig verzichtet, war nicht mehr zur Wahl angetreten. Ihm folgt Lutz Döpke, der für das Amt nach der konstituierenden Sitzung auch parat stehen würde. Auf die SPD fielen 29,26 Prozent, auf die Grünen 14,07 und auf die FDP 6,45 Prozent. Christdemokrat Döpke spricht von einem „tollen Ergebnis“, auch für ihn persönlich. „Das freut alle.“ Denn auf Bundesebene sei es für die CDU aktuell „recht schwer“. Für ihn sei auch klar, dass als Stellvertreter erneut Friedhelm Grote von der SPD infrage kommt. Das gebiete schon der „Anstand“, sagt der mutmaßliche Ortsbürgermeister in spe.

Lutz Doepke (CDU) holt als Nachfolger von Dietmar Grundey in Schulenburg die absolute Mehrheit. Quelle: CDU

Neben Döpke und Grote sind im kleinsten Ortsrat Langenhagens für die CDU noch Christian Kaufmann, Birte auf dem Berge und Robin Papperitz, für die SPD Klaus Gerson und für die Grünen Barbara Daum vertreten.

In Krähenwinkel ist wohl Verhandlungsgeschick erforderlich

Die CDU vom amtierenden Ortsbürgermeister Steffen Hunger hat bei der Wahl vier Sitze, die SPD drei, die Grünen und die WAL jeweils einen Sitz in Krähenwinkel erhalten. Wie Hunger im Nachgang berichtet, werde der Ortsverband noch in dieser Woche die Möglichkeiten einer Koalition ausloten. Seinen Angaben zufolge gebe es „keinen Favoriten“. Doch einen Partner brauchen die Christdemokraten für eine Mehrheit in dem Gremium. Doch steht der neu in den Ortsrat gewählte WAL-Vertreter Viktor Plat parat? Wie WAL-Sprecher Andreas Eilers sagt, hänge eine Zusammenarbeit durchaus davon ab, wie sich die CDU im Rat der Stadt künftig verhält, mit wem sie eine Zusammenarbeit anstrebt.

Die CDU um Ortsbürgermeister Steffen Hunger hat die meisten Stimmen in Krähenwinkel auf sich vereinen können. Quelle: Privat

Für Langenhagens SPD-Fraktionschef und Ortsratsmitglied Marc Köhler steht indes fest, dass die Christdemokraten mit Hunger den Ortsbürgermeister wohl weiter stellen. „Keinesfalls werden wir versuchen, den Posten des Ortsbürgermeisters mit der Brechstange zu besetzen“, sagt er auf Anfrage. Es habe bisher eine gute Zusammenarbeit mit dem gesamten Ortsrat gegeben. „Wir hoffen, dass das so bleibt.“ Er kenne zudem den WAL-Vertreter nicht. „Derartige Gruppen sind durchaus heterogen zusammengesetzt. Wir gehen allerdings davon aus, dass diese Gruppe der CDU nähersteht als uns“, sagt der Sozialdemokrat.

Außer Hunger und Köhler sind im neuen Krähenwinkeler Ortsrat Susanne Wöbbekind und Torben Mau für die SPD, Gabriele Spier, Horst Waldfried und Ralf Seeßelberg für die CDU, für die Grünen Marion Kellner sowie Viktor Plat für die WAL vertreten.

In Kaltenweide wird es durchaus kompliziert

In Kaltenweide gestaltet sich die Suche nach einem Ortsbürgermeister durchaus schwieriger – wie bereits bei der Kommunalwahl im Jahr 2016. Damals wie heute erzielte SPD-Mann Wolfgang Langrehr die weitaus meisten Stimmen im Dorf. Doch für den einst als Bürgermeister angetretenen Langrehr hatte es dennoch nicht gereicht. Es bildete sich eine Koalition aus CDU, BBL und WAL. Fortan fungierte Christdemokrat Reinhard Grabowsky als Ortsbürgermeister, Andreas Eilers und Domenic Veltrup wurden die Stellvertreter.

Wolfgang Langrehr (SPD, links) tritt um das Amt des Ortsbürgermeisters in Kaltenweide gegen Jan Hülsmann an. Quelle: Privat

Nun sind die Karten neu gemischt. Die SPD errang als stärkste Kraft vier Sitze, die CDU drei, die Grünen, die FDP, die WAL und die AfD jeweils einen Sitz. Das Bündnis Bürger für Langenhagen (BBL) von Jens Mommsen ist indes nicht mehr vertreten. Für die Sozialdemokraten sind neben Langrehr noch Dagmar Janik, Claudia Maria Bergmann und Tatjana Becker gewählt worden. Für die CDU ziehen neu Spitzenkandidat Jan Hülsmann, Ulrike Tarras-Stoellger und Marc Dennis Münkel, für die Grünen Silke Musfeldt, für die WAL Andreas Eilers und für die AfD Mark Borower sowie für die FDP Oliver Hofmann in den Ortsrat ein.

Sowohl für Langrehr wie auch für CDU-Parteichefin Jessica Golatka läge eine Koalition durchaus im Bereich der Möglichkeiten. Weitere Gespräche mit anderen künftigen Vertretern stehen ebenfalls in Aussicht. Doch sowohl Golatka wie auch Langrehr betonen auch, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde. Die SPD Kaltenweide trifft sich dazu etwa zu Gesprächen innerhalb des Parteivorstandes. Gleiches solle in Kürze bei den Christdemokraten geschehen.

Von Sven Warnecke