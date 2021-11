Langenhagen

In der Stadt Langenhagen und in den Ortschaften wird rund um den Volkstrauertag wieder der Millionen Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. „Aufgrund der aktuellen Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie finden auch in diesem Jahr am Sonnabend und am Volkstrauertag, Sonntag, 14. November, die Gedenkfeiern nur unter eingeschränkten Bedingungen statt“, heißt es dazu von Rathaussprecherin Sabine Mossig.

Aus diesem Grund wird es auch keine der traditionsreichen Gedenkveranstaltungen geben. Vielmehr werden von der Verwaltung sowie dem Rat der Stadt Langenhagen als äußeres Zeichen an den Mahnmalen und Gedenksteinen – und zum Teil ohne Begleitprogramm – Kränze in stillem Gedenken niedergelegt. „Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Gedenkfeiern gelten die aktuellen Corona-Verordnungen sowie die vorgegebenen Sicherheitsabstände“, betont Mossig.

Das sind die Termine in Langenhagen

An dem Mahnmal an der Kastanienallee/Ecke Feldstraße in Langenhagen gibt es in diesem Jahr keine Gedenkfeier. Vielmehr wird eine Abordnung des Schützenvereins Brink sowie von der Stadtverwaltung am Sonnabend, 13. November, um 18 Uhr in aller Stille Kränze niederlegen.

Am Ehrenmal an der Elisabethkirche wird im Anschluss an den Gottesdienst am Sonntag, 14. November, um 11 Uhr eine Gedenkfeier zum Volkstrauertag angeboten. Superintendent Holger Grünjes und Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) werden gemeinsam der Opfer von Krieg und Gewalt gedenken. Danach wird mit musikalischer Begleitung des Blasorchesters Langenhagen ein Kranz niedergelegt.

Eine Vertretung von Rat und Verwaltung wird eine Stunde später, um 12 Uhr, am Mahnmal des Friedhofes an der Karl-Kellner-Straße/Ecke Imhoffstraße eine kurze Gedenkfeier abhalten. Eine Abordnung des Blasorchesters Langenhagen wird die Zeremonie musikalisch begleiten. Bereits um 10 Uhr wird am Denkmal im Rathausinnenhof in aller Stille ein Kranz niedergelegt.

In Engelbostel werden Vertreterinnen und Vertreter des Ortsrats am Sonntag, 14. November, mit Abordnungen von Vereinen und Verbänden der Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen gedenken. Die Zeremonie am Ehrenmal am Teichweg beginnt um 9.30 Uhr. Der Back-to-Church-Chor und die Bläsergruppe des Schützenvereins werden die Gedenkstunde musikalisch umrahmen.

Während des Gottesdienstes in der Godshorner Kircher Zum Guten Hirten sprechen am Sonntag, 14. N0vember, um 10 Uhr sowohl Pastor Falk Wook wie auch CDU-Ortsratsmitglied Ulrich Müller. Im Anschluss wird ein Kranz niedergelegt. Auf die übliche Gedenkfeier am Ehrenmahl mit den örtlichen Vereinen und Verbänden sowie der Bevölkerung wird auch in diesem Jahr verzichtet.

In Kaltenweide lädt der Ortsrat für Sonnabend, 13. November, um 18 Uhr zu einer Gedenkstunde an das Ehrenmal auf den Friedhof ein. Musikalisch wird die Feierstunde vom Young Spirit Orchestra (YSO) begleitet.

In Schulenburg wird am Sonntag, 14. November, um 9 Uhr am Ehrenmal der Toten gedacht. Dazu laden Ortsrat sowie Vereine und Verbände ein. Die Bläsergruppe des Schützenvereins Engelbostel wird die Gedenkstunde musikalisch umrahmen.

Von Sven Warnecke