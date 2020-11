Langenhagen

Die Langenhagener sind erleichtert. Am Donnerstag um 15.30 Uhr kommt die frohe Botschaft zuerst über die App Katwarn. Die Trinkwassernutzung gilt seitdem wieder für alle Haushalte der Stadt als unbedenklich. Für mehr als 14 Tage war das anders. Das Wasser aus den Leitungen in Häusern und Wohnungen galt als verschmutzt. Zwei Wochen lang durften die Menschen vor Ort nicht davon trinken, sich nicht damit die Zähne putzen, nicht damit kochen. Doch wie konnte es soweit kommen?

Schaum sprudelt aus den Wasserhähnen

Es ist Mittwoch, der 28. Oktober. Schaum sprudelt aus den Hähnen, der Ausguss riecht stark nach Reinigungsmittel. Erschreckende Fotos kursieren in der Nachbarschaft, die beunruhigt Nachrichten austauscht. Wenig später spricht das Gesundheitsamt ein Nutzungsverbot aus. Gut 2000 Haushalte mit etwa 6000 Bewohnern der Flughafenstadt müssen vorerst ohne sauberes Wasser auskommen. Nur die Toilettenspülung ist erlaubt. Zu dem Zeitpunkt ist beim Wasserversorger Enercity noch unklar, wie lange der Zustand anhalten wird.

Eine betroffene Anwohnerin aus dem Sperberweg, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hat den Vorfall schon früh am Morgen bemerkt, als sie ihrem Hund Wasser geben wollte. Sie versuchte es an mehreren Stellen im Haus, doch überall tauchte das gleiche Problem mit dem Schaum auf. Der Geruch habe sie sofort an etwas erinnert, aber erst nachts im Bett sei es ihr eingefallen: „Es roch wie bei der Autowäsche.“

Anwohnerin Susanne Schmidt zapft sich Frischwasser aus dem Wassertank von Enercity. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Mehr als zwei Wochen sind seitdem vergangen. Ohne Duschen, ohne Waschen, ohne Kaffeekochen – zumindest ohne die üblich komfortable Normalität. Für die Haushalte waren es zwei Wochen Leben mit Wassertanks an den Straßen. „Das Luxuriöse des Zuhauses war weg“, sagt die Anwohnerin aus dem Sperbergweg. Natürlich hätten sie sich enorm einschränken müssen – alles habe plötzlich viel mehr Aufwand verursacht. Nachdem zunächst nur Schaum aus den Leitungen gekommen war, wurden die Leitungen tagelang durchgespült und die Wasserqualität geprüft. Einige Betroffene nahmen es mit Humor. In der Nachbarschaft bildete sich zum Austausch schnell eine Whatsapp-Gruppe. Jetzt galt dieser Teil Langenhagens nur noch als die „Schaumbad-Siedlung“.

Das Wasser ist wieder da, die Unsicherheit bleibt

Das Wasser ist wieder da. Was in der Stadt aber bleibt, ist die Unsicherheit. Vorfälle mit Keimen im Trinkwasser sind vielen bekannt. Dass aber Tausende Bewohner derart lange ohne Wasser auskommen müssen, weil sich Chemie darin befindet, gilt bis über die Region Hannover hinaus als ungewöhnlich.

„Einen solchen Fall haben wir noch nie gehabt“, sagt Marc Hansmann, Vorstand bei Enercity. Seit zwei Wochen läuft die Suche nach dem Problem. Eines steht nun fest: „Die Ursache liegt nach bisherigen Erkenntnissen in der schlechten Absicherung eines Gewerbebetriebes, bei dem mehrere technische Regelungen und die Trinkwasserverordnung missachtet wurden“, sagt Hansmann. Offenbar sind vor Ort in Langenhagen drei Fehler zusammengekommen. Einer davon war wohl ein defektes sogenanntes Rückschlagventil, das eigentlich verhindern soll, dass sich verunreinigtes Wasser in das Netz zurückdrückt.

Freiwillige des THW füllen Trinkwasser ab. Quelle: Rainer Droese

„Eine Verkettung von Umständen“

Roland Suchenwirth, Abteilungsleiter im niedersächsischen Landesgesundheitsamt, erklärt es so: Die Floskel „eine Verkettung von Umständen“ treffe hier tatsächlich zu. Ein solcher Störfall von einer Anlage dieser Art sei bislang niemand bekannt gewesen. Auch das Umweltbundesamt kann auf HAZ-Anfrage keinen vergleichbaren Fall nennen. Einen Vorsatz oder gar Anschlag hatten die Behörden und Enercity recht früh ausgeschlossen. „Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt haben wir den Gedanken der Absicht durchaus diskutiert, dafür gab es aber keine Anhaltspunkte“, so Suchenwirth. „Wir können uns keine Motivation vorstellen, warum man das absichtlich macht, dies muss aber juristisch geklärt werden“, sagt auch Hansmann.

Die Spur zum Gewerbebetrieb legte die Flüssigkeit, die aus den Wasserhähnen schoss. Schaum und Geruch sprachen eindeutig für ein Reinigungsmittel. Viele aufwendige Proben lieferten die Belege. Nach bisherigen Ermittlungen hat wohl ein Kanister Konzentrat das Trinkwasser verschmutzt. Wer aber in Langenhagen den Brunnen verdreckt hat, ist noch immer nicht öffentlich benannt.

Shell-Tankstelle steht im Fokus der Ermittlungen

Nach HAZ-Informationen steht als Verursacher die Shell-Tankstelle mit ihrer Waschanlage am Reuterdamm im Fokus der Untersuchungen. Enercity und die Behörden wollen sich dazu namentlich jedoch noch nicht äußern. Auch, weil der Wasserversorger schon kurz nach Bekanntwerden des Problems Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt hat. „Und wir möchten nicht mit dem Finger auf den einen Gewerbebetrieb zeigen“, sagt Hansmann. Unter den Bewohnern allerdings kursiert das Gerücht schon seit geraumer Zeit.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt

Von Shell-Deutschland heißt es dazu auf HAZ-Anfrage: „Der selbstständige Unternehmer, der die Tankstelle betreibt, hat uns über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.“ Rechtlich sei die Shell-Deutschland-GmbH aber nicht zuständig, weshalb man keine weiteren Informationen geben könnte. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt derweil, befinde sich aber noch immer in der Prüfung, ob überhaupt ein strafrechtlich relevanter Fall vorliege, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge der HAZ. Man warte noch auf eine Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde.

Ganze 5,3 Millionen Liter Wasser hat Enercity in der Zwischenzeit durch das Netz gepumpt, um die Leitungen zu säubern. Auch die Haushalte selbst haben sich am Spülen der Anschlüsse beteiligt. Fünf Institute haben insgesamt 400 Proben ausgewertet. All das hat viel Zeit verschlungen – und die Geduld der Anwohner strapaziert. Für Unzufriedenheit sorgte aber eine andere Sache. Einige Nachbarn hatten auch nach Bekanntwerden der Verschmutzung noch Trinkwasser konsumiert, weil sie von dem Vorfall schlicht nichts mitbekommen hatten.

Mal eben Wasser holen: mit der Verunreinigung geht auch alltäglicher Komfort verloren.

Die Kommunikation lief zunächst über Social Media, spätere Lautsprecherdurchsagen drangen nicht zu allen Haushalten durch. Hansmann sagt, Enercity habe sofort vor Ort gehandelt. Auch unterschätzt habe man die Lage nicht. „Aber dass wir zwei Wochen für den Fall brauchen würden, haben wir anfangs nicht absehen können“, sagt er. „Beim Wasser machen wir keine Kompromisse, hier geht Sicherheit vor Schnelligkeit“

„Neben all dem Negativen sind die Ehrenamtlichen das positive Highlight“

Gesundheitliche Beschwerden seien auch nicht aufgetaucht, heißt es von Enercity. Dass dann doch alle Bewohner, vor allem die älteren, recht schnell informiert wurden, lag auch an den vielen Ehrenamtlichen. Das THW, die Johanniter und die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Langenhagen waren seit dem Vorfall ununterbrochen im Einsatz. Sie füllten die Wassertanks und versorgten mobilitätseingeschränkte Menschen. Mehrmals täglich schallten sie Warnungen durch die Straßenzüge. Lautsprecherwagen wie man sie aus Katastrophenfilmen und von Bombenräumungen kennt, gehörten in Langenhagen für zwei Wochen zum Alltag. „Neben all dem Negativen ist der ehrenamtliche Einsatz das positive Highlight“, sagt Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer ( CDU). Er habe große Hochachtung davor – insbesondere, wie schnell die Helfer gefunden werden konnten.

Zwei Wochen lang im Einsatz: Das THW und weitere Ehrenamtliche haben die Bewohner vesorgt. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Hätte der Vorfall verhindert werden können?

Unklar bleibt indes, warum ein solcher Fall bislang noch nicht öfter vorgekommen ist. Und, ob das Problem hätte verhindert werden können. Suchenwirth vom Landesgesundheitsamt erklärt, beim Trinkwasser gebe es keine Art von TÜV zur Zulassung wie beim Auto. Der Betreiber ist demnach selbst dafür verantwortlich, seine Anlagen regelmäßig zu prüfen. Die Installation darf nur von zertifizierten Handwerkern durchgeführt werden.

Änderungsbedarf an Regeln oder Prüfungen sehen die Beteiligten deshalb für die Zukunft nicht. Hansmann spricht von „einem der sichersten Versorgungssysteme weltweit“. „Wir haben da kein Defzit“, sagt auch Suchenwirth. Allerdings sei dies ein guter Anlass, solche Anlagen einmal unter die Lupe zu nehmen. Die Anwohnerin aus dem Sperberweg wünscht sich unterdessen nur eins: „Das muss bis zum Ende aufgeklärt werden, denn es gibt ein beruhigendes Gefühl, wenn man weiß, was die Ursache war.“

Interview mit Prof. Dr. Marc Hansmann , Enercity-Vorstand:

Der studierte Volkswirt und ehemalige Oberbürgermeisterkandidat der SPD sitzt im Vorstand der Enercity AG. Quelle: Katrin Kutter

Herr Hansmann, mehr als zwei Wochen standen Sie nun in der Langenhagen-Geschichte unter Strom, könnte man sagen. Hat Enercity am Anfang zu spät reagiert?

Sicherheit geht vor Schnelligkeit: Höchste Priorität hatten Erstsicherung und Lageklärung. Nach ersten Anwohneranrufen am frühen Morgen hat ein Team das Netz sofort abgeriegelt, dieses dann Tag und Nacht durchgespült. So konnten wir schlimmeres verhindern. Parallel haben wir informiert - Gesundheitsamt, Stadt, Anwohner. Uns war schnell klar, dass eine Großlage vorliegt. Es folgte eine ungeheure logistische Herausforderung, die wir professionell gemeistert haben.

Wie groß ist die Verunsicherung nach einem solch ungewöhnlichen Vorfall?

Das Trinkwassernetz hierzulande ist sehr sicher und besagter Fall meines Wissens einmalig. Ich kann verstehen: Für viele war es unbefriedigend, dass wir anfänglich nicht genau sagen konnten, wie lange es dauert. Aber auch hier gilt: Beim Wasser keine Kompromisse. Wir haben mehr als 400 Proben genommen, fünf Laborinstitute eingeschaltet, externe Gutachter beauftragt. Erst als feststand: Das Wasser erfüllt die Anforderungen der Trinkwasserverordnung voll und ganz, gab es die Freigabe des Gesundheitsamts.

Was haben Sie aus dem Vorfall für die Zukunft gelernt?

Wir können Krise. Und Langenhagen auch. Hand in Hand mit vielen Helfern und Ehrenamtlichen haben wir es geschafft, dass dort wieder alle Menschen Wasser trinken können. Wo wir besser werden können, ist bei der raschen Verteilung von gedruckten Infoblättern für die Anwohner. Da waren wir eine Spur zu digital unterwegs. Zudem werden wir infrage kommende Betriebe auffordern, ihre Anlagen noch besser abzusichern.

Von Sebastian Stein