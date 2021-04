Langenhagen

Viele Langenhagener haben im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Kilometer in ihren Autos zurückgelegt als üblich. Das lag an der Ausweitung des Homeoffice, an geschlossenen Schulen, Kitas und Geschäften sowie dem veränderten Freizeitverhalten, das durch die Kontaktbeschränkungen vorgegeben wurde und wird. Diese geringere Mobilität schlägt sich auch in der Verkehrsstatistik der Polizei Langenhagen nieder – in Form deutlich gesunkener Unfallzahlen.

Die Zahl der Unfälle in Langenhagen ist in der Corona-Pandemie stark gesunken. Quelle: Malte Christians/dpa

Zahl der Verkehrsunfälle geht zurück

Bei der Verkehrsunfallentwicklung ermittelte die Polizei durch den Corona-Effekt einen klaren Trend. Die Zahl der Unfälle auf Langenhagens Straßen sank um fast 500 auf 1370, das bedeutet einen Rückgang um 26 Prozent. 2018 hatte sie bei 1842 gelegen, ein Jahr später dann nahezu konstant bei 1852. Während in anderen Jahren oft auch Menschen bei Unfällen in der Flughafenstadt gestorben waren, war 2020 kein einziger Verkehrstoter zu beklagen. Die Zahl der Schwerverletzten ging gegenüber dem Jahr 2019 von 23 auf 18 zurück, die der Leichtverletzten von 175 auf 156.

Hauptunfallursache war „allgemeine Unachtsamkeit“

Die per Definition festgelegten „Hauptunfallursachen“ verdienen diesen Namen nicht wirklich. Ursachen wie Alkohol- und Drogenkonsum, unangemessene Geschwindigkeit, zu geringer Abstand oder Vorfahrtverletzungen machen zusammen nur einen Anteil von knapp 10 Prozent an der Gesamtzahl der Verkehrsunfälle aus. Den Löwenanteil von mehr als 90 Prozent führt die Polizeistatistik unter dem Begriff „Sonstiges“. Hendrik Stange, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes (ESD) im Kommissariat Langenhagen, sprach auf Nachfrage von allgemeiner Unachtsamkeit oder „einfach menschlichem Fehlverhalten“.

24 Kinder wurden bei Unfällen verletzt

Zusammengefasst sank die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden zum zweiten Mal in Folge: von 2018 auf 2019 um 11 Prozent, von 2019 auf 2020 um 13 Prozent. Zu den 174 Leicht- und Schwerverletzten im Jahr 2020 zählten auch 24 Kinder bis 14 Jahre und zehn 15- bis 17-jährige Jugendliche. Allerdings stellt die Unfallstatistik diese Zahlen nicht dem Anteil junger Langenhagener an der Gesamtbevölkerung gegenüber und – trifft auch keine Aussage zur Besonderheit der Mobilität dieser Altersklasse.

Radfahrer: Häufiger Unfallverursacher als -opfer

Betrachtet man, mit welchen Verkehrsmitteln die an den Unfällen beteiligten Langenhagener unterwegs waren, so fällt das Fahrrad als Besonderheit auf. Während die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle in Langenhagen 2020 um 26 Prozent zurückging, sank die Zahl der Unfälle, an denen Fahrradfahrer beteiligt waren, lediglich um 11 Prozent. Gleichzeitig war in diesem Bereich kein Rückgang bei der Zahl der Verletzten erkennbar. Bei 97 Verkehrsunfällen mit Radfahrern im Jahr 2020 erlitten 68 Menschen leichte und sechs Personen sogar schwere Verletzungen. Bei der knappen Mehrzahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrern war es übrigens so, dass die Zweiradfahrer für die Polizei als Unfallverursacher und nicht -opfer galten – exakt in 54,6 Prozent der Fälle.

Polizisten kontrollieren bei einer Schwerpunktaktion Mitte April an der Walsroder Straße einen Fahrradfahrer. Quelle: Oliver Krebs

Für die Polizei Langenhagen bedeutet dies nach Auskunft von ESD-Leiter Hendrik Stange, dass man auch im aktuellen Jahr einen Schwerpunkt auf die konsequente Überwachung und Ahndung von Verkehrsverstößen von Radfahrern und zum Nachteil von Radfahrern legen werde. Mit einer Schwerpunktkontrolle von Fahrradfahrern an der Langenhagener Hauptverkehrsachse Walsroder Straße hatte die Polizei dabei kürzlich schon den Anfang gemacht. Dabei hatten die Ordnungshüter vor allem viele Zweiradfahrer erwischt, die den Radweg in die falsche Richtung benutzten.

Polizei beendete mehr Fahrten unter Drogeneinfluss

Dass die Polizei mehr Verstöße feststellt, wenn sie mehr und auch qualitativ besser kontrolliert, zeigt die Verkehrsstatistik vor allem bei den Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Während der Anteil dieser Delikte als Unfallursache gegenüber den Vorjahren in etwa gleich blieb, kam es bei der präventiven Feststellung, ohne dass es erst zu einem Unfall gekommen war, zu einer deutlichen Steigerung. Die Polizei zog 64 Fahrer nach zu viel Alkoholkonsum aus dem Verkehr, 2019 waren es noch 52 gewesen.

Polizisten sind besser geschult als früher, was das Erkennen von Drogenkonsum angeht. Deshalb hat die Polizei Langenhagen mehr Fahrten unter Drogeneinfluss entdeckt. Quelle: Oliver Berg/dpa

Bei Fahrten unter Drogeneinfluss, die die Polizei Langenhagen beendete, ohne dass es erst zu einem Unfall kam, fiel der Anstieg sogar noch deutlicher aus: Dort gab es eine Zunahme von 15 auf 33 Fälle. Zur Begründung sprach ESD-Leiter Stange von einem „hohen Kontrolldruck“, gerade bei den Fahrten unter Drogeneinfluss. Die Polizeibeamten seien mittlerweile viel besser geschult, um Anzeichen von Drogenkonsum zu erkennen. „Da hat sich wirklich viel getan.“

Von Frank Walter