Schon nach halber Umrundung des Geländes wird klar: Diese Frau hat Ideen. Am A-Platz, wo die Bezirksliga-Herren des MTV Engelbostel-Schulenburg ihre Heimspiele austragen, möchte sie unweit von der Tribüne sanitäre Anlagen errichten lassen. „Das ist für ältere Zuschauer besser. Sie müssen sonst ständig ins Clubhaus gehen“, sagt Verena Ehbrecht. Seit September ist sie die neue Vorsitzende des MTV Engelbostel-Schulenburg.

Engagement im Team, weil alle in Vollzeit arbeiten

Wenige Minuten später ist der Beachvolleyball-Platz erreicht, an der sich auch die Weitsprunganlage befindet. Ehbrecht hält kurz inne und zeigt auf den roten Sand der bereits von Unkraut befallenen Beschleunigungsspur. „Hier müssen wir mal was machen.“ Wir, das ist das Team, wie sie betont: Unter ihrem Vorgänger Hans-Hermann Roggendorf war der MTV hervorragend aufgestellt und wurde erstklassig geführt, der Verein hat sich nicht zuletzt durch das Engagement des Ex-Chefs zu einer Topadresse entwickelt. Aber: „Das war Personenkult. Davon will ich komplett weg. Ein Verein lebt von einem Team, in dem Aufgaben verteilt werden sollen – wir arbeiten ja fast alle in Vollzeit“, sagt die 42-Jährige. Daher sei es auch möglich, ein solches Ehrenamt in diesem Alter anzugehen. „Viele Leute verstecken sich nur dahinter, dass sie keine Zeit haben.“

Das Vakuum auf der wichtigsten Position im Vorstand füllte der MTV zuletzt ohnehin mit einem Vorstandsteam aus. Zur Wahl im Februar 2019 kandidierte Roggendorf nicht mehr und gab nach 20 Jahren das Amt ab – unter stehenden Ovationen der Mitglieder erhielt er die Ehrenmitgliedschaft. Fortan leitete Regina Reimers-Schlichte, zweite Vorsitzende, die Geschicke gemeinsam mit den weiteren Vorstandsmitgliedern.

Spontaner Impuls – endlich steht jemand auf und will übernehmen

Im Februar 2020, als sich erneut kein Nachfolger für Roggendorf fand, stand Verena Ehbrecht während der Mitgliederversammlung auf. „Das war ein spontaner Impuls. Mich hatte es traurig gemacht, dass es niemand machen will.“ Sie würde sich den Posten zutrauen, sagte sie damals, wollte sich jedoch in die anstehenden Aufgaben einarbeiten lassen. „Meine Eltern waren stolz auf mich – haben mich aber auch gefragt, ob ich irre bin“, erinnert sie sich und lacht.

Es folgte eine Art Jahrespraktikum. „Bei einem Verein mit 1200 Mitgliedern muss man sich das genau überlegen. Ich habe recht früh gemerkt, dass ich mich 2021 zur Wahl aufstellen lassen will. Und dass es von der Philosophie her passt mit dem Team.“ Ein angenehmer Nebenaspekt: Mit Torsten Kreitlow, dem dritten Vorsitzenden des MTV, fand sie auch persönlich ein neues Glück. Beruflich ist Ehbrecht für ihre in Leipzig ansässige Firma Converneo tätig, leitet für das Start-up aus der Software- und Consulting-Branche aus dem Schulenburger Homeoffice heraus Marketing und Vertrieb.

Wenn man sich den Stammbaum von Verena Ehbrecht anschaut, dann wird klar: Es musste so kommen, Engagement fürs Ehrenamt liegt in ihrer Familie. Vater Wolfgang Laas ist eine lebende Legende im Jugendfußball des MTV, Mutter Brigitte leitete das Kinderturnen und agierte zwei Jahrzehnte als Schriftführerin. Bruder Daniel füllte einige Jahre den Posten des zweiten Vorsitzenden aus und tritt im Jugendfußball in die Fußstapfen seines Vaters.

„Ich kenne von früher kein Abendessen ohne das Thema MTV“, sagt die neue Vorsitzende und lacht. Dass auch bei ihr eine Art Helfergen vorhanden ist, zeigt sich während des Spaziergangs. Sie sammelt eine offenbar auf einer Sitzbank vergessene Handtasche ein und versucht, die Besitzerin zu erreichen. Auf dem Weg dorthin dreht sie einen Wasserhahn auf der Anlage ab, den wohl jemand nicht geschlossen hatte.

So läuft es bei den anderen Großvereinen Den Posten des ersten Vorsitzenden neu zu besetzen, kann schwierig sein – das hat nicht nur der MTV Engelbostel-Schulenburg erfahren. Beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide führte Oliver Kussauer den Verein mehr als zehn Jahre – die interne Absprache aber war, dass die Geschäftsführung von seinen Vorstandsmitgliedern erledigt wurde. Nach diesem Prinzip eines Vorstandsteams agiert der TSV KK nun nach einer Satzungsänderung offiziell: Vor drei Monate wählte die Versammlung des rund 1500 Mitglieder starken Vereins Jürgen Pigors, Rainer Bachen, Torsten Schmidt, Marina Becker und Dieter Treytnar. Diese fünf gleichberechtigten Mitglieder regeln die Zuständigkeitsbereiche untereinander. Beim SC Langenhagen, dem mit 2500 Mitgliedern größten Verein auf Langenhagener Gebiet, ging es etwas schneller. Dennoch waren Überredungskünste notwendig, nachdem Christian Schneider nach neun Jahren den Vorsitz abgab. „Irgendwann sind sie auf mich gekommen, weil ich damals auch schon im Vorstand war“, erinnert sich Helmut Czelustek, der sich schließlich nach einigen Monaten Bedenkzeit im Februar 2019 zum neuen Vorsitzenden wählen ließ. „Ich habe mir gedacht: Ein Verein ohne ersten Vorsitzenden – das ist nicht gut.“ Im kommenden Februar steht die nächste Wahl an. „Zwei weitere Jahre werde ich noch dranhängen. Mal gucken, was danach kommt“, sagt der heute 64-Jährige. Möglich also, dass sich der SCL für die Zeit ab 2024 einen Nachfolger suchen muss.

„Ich verspüre Dankbarkeit“

„Ich habe in diesem Verein schon viel erlebt. Ich verspüre Dankbarkeit, jetzt etwas zurückgeben zu können“, sagt Ehbrecht, die von ihren Eltern kurz nach ihrer Geburt beim MTV angemeldet wurde. Die Themen indes bleiben auch unter ihr gleich: Der Verein wird weiterhin um eine neue Sporthalle kämpfen. Welche Auswirkungen die fehlenden Kapazitäten haben, zeigte sich jetzt bei einer Volleyball-Breitensportgruppe des MTV. Diese hat sich abgemeldet und einem anderen Verein angeschlossen. In Engelbostel wäre die einzige freie Hallenzeit dienstags von 21.15 bis 22 Uhr gewesen.

