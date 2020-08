Langenhagen

Wer gern Kurse und Seminare bei der Volkshochschule ( VHS) Langenhagen belegt, wird sich über diese Nachricht freuen: Das neue Semester Herbst/Winter startet offiziell am Montag, 7. September. Interessierte finden ein breites Kurs- und Veranstaltungsprogramm vor – unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln.

In den vergangenen Monaten hätten viele Menschen signalisiert, wie wichtig ihnen die VHS als Ort der Begegnung sei, schreibt Leiterin Annette von Stieglitz in ihrem Vorwort. „Deshalb haben wir das vorliegende Programm, ohne endgültig einschätzen zu können, in welcher Situation wir uns ab Anfang September befinden werden, in bekannter Weise für Sie vorbereitet.“ Interessierte müssen jedoch damit rechnen, dass Veranstaltungen kurzfristig ausfallen, wenn sich die Infektionslage verschlechtert. Die VHS rät deshalb allen Besuchern, sich auf der Internetseite der VHS oder telefonisch über die Situation zu informieren.

Anzeige

Neu ist, dass die Onlinekurse in einem gesonderten Bereich im VHS-Programm aufgeführt werden. Dabei folgt die Einrichtung der aktuellen Entwicklung und baut das digitale Angebot weiter aus. Die Kurse sind thematisch geordnet. Eine Übersicht:

Weitere NP+ Artikel

EDV und Digitalisierung

Rund um Notebook, PC, Smartphone und Tablet bietet die VHS wieder die bewährten Klassiker für Einsteiger bis zum fortgeschrittenen Benutzer an. Interessierte finden Angebote für Senioren und Veranstaltungen für den beruflichen Alltag als eintägige Intensivseminare oder Bildungsurlaube. An ausgewählter Open-Source-Software zeigt die VHS Bildbearbeitung sowie Layouterstellung. Neu im Programm ist ein umfangreiches Angebot mit kurzen Onlineworkshops, in denen sich die Teilnehmer beispielsweise mit speziellen Fotobearbeitungstechniken, Office-Anwendungen oder der Organisation von E-Books beschäftigen.

Das neue Semester Herbst/Winter kann starten. Das Programm liegt jetzt auch in gedruckter Form aus. Quelle: VHS Langenhagen

Globalisierung und Folgen der Corona-Pandemie

Die VHS greift die gegenwärtige Diskussion über das Für und Wider der Globalisierung auf und lädt für Dienstag, 27. Oktober, den Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen zum gemeinsamen Gespräch über das aktuell diskutierte Lieferkettengesetz ein. Im November wird es in der mit dem LieZa-Treff organisierten dreiteiligen Reihe „ Covid-19 fragt uns: Was wollt ihr eigentlich?“ Zeit und Raum geben, um sich über Konsequenzen des Corona-Lockdowns auszutauschen.

Gesundheit

Wichtiger denn je sind Gesundheit und Entspannung. Im Programm finden Interessierte weiterhin ein breites Angebot an Kursen zu Entspannungstechniken und gesundheitssportlicher Aktivität als Basis für Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Das Repertoire an Onlinekursen haben die Verantwortlichen aufgrund wachsender Nachfrage erweitert. Neben dem Seminar „Auf dem Weg zu mehr Wohlbefinden“ gibt es einen Taiji-Qigong-Kurs und ein Angebot zur Meditation. Stressbewältigung ist weiterhin eine große Herausforderung für viele, deshalb gibt es im Programm beispielsweise Kurse für autogenes Training, progressive Muskelentspannung und Klangschalenmeditation.

Sprachkurse

Das Sprachenprogramm wird mit zwei neuen Anfängerkursen Italienisch und Russisch erweitert. Die Wochenendseminare Englisch (25./26. September) und Spanisch (27./28. November) ergänzen das Angebot und ermöglichen die kompakte Vorbereitung auf eine Reise. Interessierte können die französische Grammatik zudem in einem Wochenendseminar am 27. und 28. November auffrischen.

Natur und Umweltschutz

Auch Natur und Umwelt wird ein Thema sein. In der Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Langenhagen geht es diesmal um norwegische Fjorde, Biber rund um Hannover und die Natur Andalusiens. Am 18. und 19. September ist ein Fledermaus-Wochenende vorgesehen.

Vortrag und Ausstellung

Rund um den Start des Semesters gibt es noch zwei interessante Veranstaltungen. Am Mittwoch, 16. September, ab 19 Uhr, trägt das Duo Klarton im daunstärs Lieder und Gedichte von Kurt Tucholsky vor. Bereits ab Anfang des Monats zeigt die VHS in Kooperation mit der Stadtbibliothek Langenhagen in deren Räumen die Ausstellung „Lesen und Schreiben öffnet Welten“. Bürgermeister Mirko Heuer wird sie am Mittwoch. 2. September, um 16.30 Uhr eröffnen.

Programm liegt online und gedruckt vor Bereits seit Mitte Juli sind die neuen Veranstaltungen für das Herbst/Winter-Semester auf der Internetseite der Volkshochschule Langenhagen auf www.vhs-langenhagen.de zu finden und können dort gebucht werden. Seit dem 10. August liegt das gedruckte Programmheft der VHS in vielen Einrichtungen und Geschäften der Stadt aus, wie beispielsweise im Rathaus, in der Stadtbibliothek, den Verwaltungsstellen und in den Geschäftsstellen der Volkshochschule. In den Heften wie auch online finden Interessierte die konkreten Termine für einzelne Kurse sowie Hinweise zu Anmeldeverfahren und Kosten. Anmeldungen sind unter Telefon (0511) 73079718 und per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de möglich.

Von Stephan Hartung