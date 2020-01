Krähenwinkel

Nach dem Brand zweier Wohnhäuser am frühen Dienstagmorgen am Birkenweg in Krähenwinkel hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Experten der Brandermittler waren am Donnerstag vor Ort, um die Ursache für das Feuer zu ermitteln. „Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Brandursache aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht ermittelbar ist“, berichtet Polizeisprecherin Antje Heilmann. Die Beamten beziffern den entstandenen Schaden auf circa 200.000 Euro.

Die Feuerwehren aus Krähenwinkel und Langenhagen waren in der Nacht ausgerückt. Um 3.30 Uhr hatte ein Anwohner, der wach geworden war, die Einsatzkräfte alarmiert – zunächst wegen eines brennenden Schuppens. Doch die Flammen hatten bereits auf zwei angrenzende Wohnhäuser – ein Einfamilien- und ein Mehrfamilienhaus – übergegriffen. Die Einsatzkräfte sahen zwischen beiden Gebäuden zunächst „ein Feuermeer“, berichtete Feuerwehrsprecher Stephan Bommert auf Nachfrage. Die Feuerwehr meldete vier leicht verletzte Bewohner. Drei von ihnen, die anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurden, gelten jedoch als unverletzt, berichtet Heilmann am Donnerstag.

Die Polizei hat die Brandermittlungen noch nicht abgeschlossen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Der Kriminaldauerdienst Hannover ist unter Telefon (0511) 1095555 erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley