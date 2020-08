Langenhagen

Wer in ein Corona-Risikogebiet in den Urlaub fährt, geht nicht nur eine potenzielle Gefahr für sich, sondern auch für seine Mitmenschen ein – und den Arbeitgeber: Insbesondere für Unternehmer kann eine unbemerkte Infektion mit dem Virus im eigenen Betrieb erhebliche negative Folgen haben. Vier in Langenhagen ansässige Firmen gehen unterschiedlich mit der Situation um und treffen verschiedene Vorkehrungen, um eine Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.

Die Paracelsus-Kliniken haben für ihre Reiserückkehrer ein bundesweit einheitliches Konzept ausgearbeitet, um eingeschleppte Infektionen zu vermeiden – das gilt auch für die Klinik am Silbersee. „Wer in ein Risikogebiet reist, muss das vorher mit dem Vorgesetzten besprechen“, sagt Kliniksprecherin Dirten von Schmeling. Bislang mussten sich Menschen, die aus Risikoländern heimkehrten, dann entsprechend den gültigen Verordnungen in eine zweiwöchige Quarantäne begeben – es sei denn, sie konnten einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Mitarbeiter der Paracelsus-Klinik, die in Corona-Risikogebieten Urlaub gemacht haben, müssen hinterher ein Symptomtagebuch verfassen. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Mitarbeiter der Paracelsus-Klinik schreiben Corona-Tagebuch

Dass sich Urlauber aus Gebieten mit erhöhten Infektionszahlen nun verpflichtend testen lassen müssen, begrüße man, „weil das mehr als eine Kannbestimmung ist“. Jenseits der geltenden Regeln sollen Klinik-Mitarbeiter, die aus Risikoländern zurückkommen, ein sogenanntes Reiserückkehrer-Symptomtagebuch führen. Das heißt: Auf vorformatierten Seiten sollen die Angestellten auftretende Krankheitssymptome bis 14 Tage nach Dienstantritt protokollieren. Nur bei einschlägigen Symptomen fordere der Arbeitgeber einen Wiederholungstest ein, berichtet von Schmeling. Personal, das aus dem Ausland zurückkommt, aber nicht in einem Risikogebiet war, könne freiwillig Tagebuch führen.

Expert-Vorstandschef Müller : „Wir sensibilisieren alle Mitarbeiter“

Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender des Elektronikhändlers Expert, verweist mit Blick auf Auslandsreisen vor allem auf die Verantwortung seiner Angestellten. Das Unternehmen sensibilisiere alle Mitarbeiter hinsichtlich privater und geschäftlicher Reisen, verantwortungsbewusst zu handeln: „Dazu gehört, die jeweiligen örtlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu befolgen und zur Sicherheit aller den Mindestabstand einzuhalten.“

Nach der Heimkehr aus dem Urlaub gelte für Mitarbeiter, „besonders achtsam zu sein, um Mitmenschen zu schützen.“ Bei dem möglichen Wiederholungstest richte man sich nach den Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums.

Expert-Vorstandschef Stefan Müller empfiehlt seinen Mitarbeitern, nach der Rückkehr aus dem Sommerurlaub „besonders vorsichtig zu sein“. Quelle: Joanna Nottebrock (Archiv)

Kritik: Keine flächendeckenden Test in Seniorenheimen

Gregor Brill, Geschäftsführer des Langenhagener Seniorenheims Bachstraße, sieht die Urlaubssituation nach eigenen Angaben pragmatisch: „Mir ist es egal, wo meine Mitarbeiter hinfahren. Jeder kann in Quarantäne landen. Und gebucht ist gebucht.“ Ob der Aufenthalt in einem ausgewiesenen Risikoland gefährlich sei, hänge schlussendlich vom Verhalten der Mitarbeiter ab. Vor der Rückkehr verlange auch er einen negativen Test – sollte ein Mitarbeiter positiv getestet werden, habe das jedoch keine negativen Konsequenzen.

Brill bezweifelt indes, dass sich die seit Sonnabend geltende Testpflicht tatsächlich durchsetzen lasse, etwa bei Autofahrern. In seiner Branche sei das Personal aber für den Sinn der Tests sensibilisiert. Und noch etwas kritisiert der Chef des Seniorenheims: „Bis heute hat man es nicht geschafft, die Pflegeheime durchzutesten.“ Dabei sei es wichtiger, ein Lagebild über die Dunkelziffer bei den Fällen zu gewinnen, als jedem Auslandsurlauber einen kostenlosen Test anzubieten.

MTU : Mitarbeiter müssen Chefs über Reisen vorab informieren

Auch beim Triebwerkshersteller MTU müssen Mitarbeiter ihre Vorgesetzten informieren, bevor sie in ein Risikoland reisen. Quelle: Peter Steffen/dpa (Archiv)

Der Triebwerkshersteller MTU versorgt seine Belegschaft laut Sprecherin Melanie Wolf „mit grundsätzlichen Hinweisen und Empfehlungen“, etwa zu den aktuellen Risikogebieten. Dieses Angebot nähmen die Mitarbeiter dankbar wahr. Wie bei den Paracelsus-Kliniken müssen Angestellte ihren Vorgesetzten Bescheid geben, bevor sie in ein Risikogebiet reisen.

Nach der Rückkehr sollten die MTU-Mitarbeiter nach Angaben von Wolf bislang im Homeoffice arbeiten, wenn die Tätigkeit das ermögliche. Alternativ müssten sie auf Urlaubstage zurückgreifen. Sobald Heimkehrer aus Risikogebieten einen negativen Test vorlegten, konnten sie in den Betrieb zurückkehren – dieser ist für sie ja nun verpflichtend. Für den Wiederholungstest gilt bei allen Urlaubsrückkehrern die Empfehlung wie bei den anderen Langenhagener Unternehmen: „Das ist eine rein freiwillige Maßnahme des Mitarbeiters.“

Von Konstantin Klenke