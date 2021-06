Langenhagen

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag, 15. Juni, eine 37 Jahre alte Autofahrerin verletzt worden. Der Verursacher flüchtete zunächst, konnte aber von der Polizei anhand des Kennzeichens ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 40 Jahre alten Mann aus Bad Harzburg. Gegen den Sattelzugfahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt.

Sattelzug schiebt Auto über Kreuzung – Fahrer flüchtet

Die Frau aus Langenhagen war auf der Bothfelder Straße aus Richtung Walsroder Straße kommend unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei hielt sie gegen 15.20 Uhr mit ihrem Opel an der Kreuzung zur Kurt-Schumacher-Allee auf der rechten Geradeausspur an einer roten Ampel. Nachdem sich das vor dem Opel stehende Auto bei Grün in Bewegung setzte und bevor die Frau losfahren konnte, prallte ein hinter der Frau rollender Sattelzug in das Heck des Fahrzeugs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel über die gesamte Kreuzung geschoben.

Nach Auskunft von Polizeisprecherin Jessika Niemetz soll der Lastwagen dabei mehrmals gegen das Heck des Autos gestoßen sein. Ohne sich um die leicht verletzte Frau und den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, flüchtete der Sattelzugfahrer.

Kennzeichen führt zu Spedition

Das Unfallopfer konnte sich jedoch Teile des Kennzeichens merken. Darüber ermittelte die Polizei die Spedition – und schnell auch den 40-jährigen Fahrer der Sattelzugmaschine mit Auflieger. Da jedoch noch nicht alle Details des Unfallhergangs geklärt sind, verzichtete die Polizei vorerst darauf, den Führerschein des Mannes zu beschlagnahmen. Deshalb bittet der Verkehrsunfalldienst unter Telefon (0511) 1091888 um Zeugenhinweise.

Von Sven Warnecke