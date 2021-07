Langenhagen

Auf der Walsroder Straße in Langenhagen ist am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr ein VW Golf von der Fahrbahn abgekommen. Nach Angaben der Polizei Hannover kollidierte der mit zwei Menschen besetzte Wagen zunächst mit einem Betonpfeiler und anschließend mit einem Metallzaun. Das silberne Auto überschlug sich, ein 20 Jahre alter Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Der 19-Jährige am Steuer verletzte sich leicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover fuhr der 19-Jährige mit seinem VW Golf die Walsroder Straße in Richtung Krähenwinkel. In einer leichten Linkskurve in Höhe der Hubertusstraße kam das Auto offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab, teilte am Mittwoch Polizeisprecherin Jessika Niemetz mit. Der Golf schleuderte über den angrenzenden Rad- und Gehweg, bevor er mit den Hindernissen kollidierte. Anwohner riefen die Polizei und die Rettungskräfte hinzu. Beide Insassen kamen ins Krankenhaus.

Offenbar kein weiteres Fahrzeug beteiligt

Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 7000 Euro geschätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Hinweise zum Unfallhergang erbittet der Verkehrsunfalldienst unter Telefon (0511) 1091888. Auch um zu klären, ob vielleicht ein zweites Fahrzeug beteiligt war.

Nach dem Unfall rückte auch die Feuerwehr Krähenwinkel mit 15 Einsatzkräfte unter Leitung von Ortsbrandmeister Kai Jüttner aus. Die Ehrenamtlichen leuchteten die Unfallstelle aus und streuten auslaufende Betriebsstoffe ab. Nach gut eineinhalb Stunden konnten die drei Feuerwehr-Fahrzeuge wieder abrücken.

Von Peer Hellerling und Sven Warnecke