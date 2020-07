Kaltenweide

Ein Linienbus der Üstra ist bereits am Mittwochvormittag aus bislang ungeklärter Ursache in einen Graben gefahren. Jetzt sucht die Polizei Zeugen zu dem Vorfall in Hainhaus.

Der Bus der Linie 611 war um 10.15 Uhr von Twenge in Richtung Hainhaus in einer Tempo-30-Zone unterwegs. In einer Rechtskurve kurz hinter der Einmündung zum Edderweg kam das Fahrzeug nach links von der Straße ab und landete im Graben. Verletzt wurde bei dem Unfall nach Angaben der Polizei niemand.

Als die Polizei eintraf, waren die fünf Fahrgäste aus dem Bus bereits ausgestiegen und zu Fuß weggegangen. Die Ermittler erhoffen sich jedoch insbesondere von ihnen Informationen zum Unfallhergang. Das Kommissariat ist für Zeugen unter Telefon (0511) 1094215 erreichbar.

Bei dem Unfall ist an dem Bus und an der Böschung ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstanden. Der Bus musste aus dem Graben gezogen werden.

Von Julia Gödde-Polley