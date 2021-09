Langenhagen

Bungerns Hof in Godshorn ist eigentlich eine ruhige Straße – in der Sackgasse gilt Tempo 30, und dort hat ein Seniorenwohnheim seinen Sitz. Dennoch ist es dort am Sonnabend vergangener Woche zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Der Zusammenstoß mit einem Auto verlief für den zwölf Jahre alter Labradoodle Buddy tödlich. Angelika Schwardmann trauert seither um ihren Liebling. „Ich bin auch heute noch total entsetzt und geschockt“, sagt sie mit stockender Stimme.

Die Polizei Langenhagen hat die Ermittlungen aufgenommen, um den unbekannten Autofahrer, der nach dem Unfall Fahrerflucht beging, ausfindig zu machen. Die Beamten versprächen sich von einer sogenannten Fragmentabfrage beim Kraftfahrzeugbundesamt Hinweise, sagt Kommissariatssprecher Ingo Wachsmann. Dabei werden Autotyp, Farbe sowie Buchstaben- und Zahlenkombination aller zugelassenen Fahrzeuge verglichen.

Trotz Bluttransfusionen und mehrerer Operationen konnte Buddy in der Tierärztlichen Hochschule nicht gerettet werden. Quelle: Privat

Diesen Tag vergisst Angelika Schwardmann nie

Was war passiert? Nach Auskunft von Angelika Schwardmann war am Sonnabend, 18. September, bis gegen 16.30 Uhr noch alles in Ordnung. Die 65-Jährige nutzte das gute Wetter, um den Rasen zu mähen. Zuvor habe sie sich vergewissert, dass die Pforte ihres Grundstücks geschlossen war, sagt sie. Sie wollte in Ruhe ihrer Gartenarbeit nachgehen, und Hund Buddy sollte zugleich draußen spielen können.

Doch nach kurzer Zeit war es mit der Ruhe vorbei. Trotz Rasenmäher hörte Schwardmann einen lauten Knall. Nach Angaben von Polizeisprecher Wachsmann war das gegen 16.40 Uhr. Ein dunkles Fahrzeug, vermutlich ein VW Golf-Kombi oder Passat hatte den Hund mit dem rechten vorderen Kotflügel und Reifen erfasst. Der Rüde blieb nach der Kollision unter dem Auto liegen. Der Fahrer stoppte.

Auto überrollt Hund Buddy ein zweites Mal

Und dann geschah das Unfassbare – nicht nur für Hundehalterin Schwardmann, sondern auch für die Mitarbeiterinnen der gegenüberliegenden Seniorenresidenz, die für eine Zigarettenpause vor der Tür standen und alles Weitere miterleben mussten. Der Fahrer – die Polizei ist sich sicher, dass es ein Mann war – gab Gas und fuhr einfach weiter. Dabei überrollte er den Rüden ein zweites Mal. Bei dem Schreck und in der Aufregung vergaßen sowohl die Halterin als auch die Augenzeuginnen von gegenüber, sich das komplette Kennzeichen zu merken. Nur bruchstückhaft konnten sie später Ziffern und Zahlen der Polizei mitteilen.

„Doch das hat uns nicht zum Halter oder zur Halterin geführt“, berichtet Wachsmann auf Anfrage. Dennoch ist er zuversichtlich, über die aktuelle Fragmentabfrage den Eigentümer des Unfallautos oder den Fahrer ausfindig machen zu können. Gleichwohl wäre die Polizei für weitere Zeugenhinweise dankbar.

Auf der Fahrt zur Tierärztin auch noch geblitzt

Trotz des Schocks trug Angelika Schwardmann mithilfe der Mitarbeiterinnen der Senioreneinrichtung ihren schwer verletzten Buddy in ihr Auto und gab Gas. „Ich wollte einfach nur zu meiner Tierärztin nach Isernhagen“, berichtet sie. „Ich habe nur noch funktioniert.“ Und dabei folgte das nächste Unglück: Sie fuhr zu schnell – und wurde geblitzt. „Ich bin höchstens 40 Stundenkilometer gefahren“, gesteht sie. Bei dem geltenden Tempolimit war das zu viel. Ihr sei das nun auch egal, sagt Schwardmann Tage nach dem grausamen Unfall resigniert. „Sollen sie mir doch auch noch meinen Führerschein wegnehmen.“

Bluttransfusionen nützen Buddy nicht

Leider hat alle schnelle Hilfe nichts genützt. Trotz Notoperationen und Bluttransfusionen in der Tierärztlichen Hochschule in Hannover ist der Labradoodle in der Nacht zu Donnerstag an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Um Blut für die Transfusionen spenden zu können, war Hundezüchter Andreas Werner mit fünf Hunden der gleichen Rasse wie Buddy eigens aus dem Harz gekommen.

Auch für Kommissariatssprecher Wachsmann, der ebenfalls Hunde zu Hause hat, ist das Verhalten des Autofahrers schwer erklärbar. Hinweise erbittet das Kommissariat in Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215. Angelika Schwardmann hat für Hinweise auf den Unfallfahrer eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt.

