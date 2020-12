Langenhagen

Ein 94 Jahre alter Fahrer eines Audi A 3 hat auf der Theodor-Heuss-Straße an der Einmündung zur Straße An der neuen Bult in Langenhagen einen Radfahrer erfasst. Der 82-Jährige wurde bei der Kollision am Montag, 28. Dezember, gegen 12 Uhr nur leicht verletzt.

Nach Auskunft von Polizeisprecher Ingo Wachsmann hatte der Senior im Auto wohl die rote Ampel übersehen und dann den bei grünem Licht fahrenden Radler getroffen.

Von Sven Warnecke