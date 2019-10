Godshorn

Die Feuerwehr ist am Sonnabend um kurz vor 10 Uhr zu einem Gewerbebetrieb an der Berliner Allee in Godshorn ausgerückt. In der Autoverwertung hatte es einen Unfall gegeben, ein 38-jähriger Mitarbeiter war dabei schwer verletzt worden.

Augenzeugen berichten von einer heftigen Explosion in der Firma. Offen...