Langenhagen

Viel zu schnell waren am Dienstagabend ein Mercedes und ein BMW auf der Walsroder Straße unterwegs. Das illegale Straßenrennen, das Passanten beobachteten, endete mit einem Unfall: Der BMW, an dessen Steuer ein 19-Jähriger saß, prallte in Höhe der Einmündung zur Klusriede gegen eine Ampel.

Mit 100 km/h über die Walsroder Straße

Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienst im Langenhagener Kommissariat, beschleunigte der 19-Jährige seinen 5er-BMW auf der Walsroder Straße Richtung Hannover um 22.10 Uhr auf circa 100 Stundenkilometer. Im Kreuzungsbereich fuhr er auf dem rechten Fahrstreifen und übersah dabei eine Verkehrsinsel. Der junge Mann konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen eine Ampel.

15.000 Euro Schaden: 5er-BMW hat nur noch Schrottwert

Das Auto ist nach dem Unfall ein Totalschaden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Ampel wurde erheblich beschädigt und musste repariert werden. Die Beamten beziffern den Schaden auf circa 15.000 Euro.

19-Jähriger muss Führerschein abgeben

Der Unfallverursacher musste seinen Führerschein abgeben. Zudem stellten die Beamten das Auto und die Schlüssel für den Wagen sicher. Die Polizei ermittelt gegen den 19-Jährigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Polizei sucht Fahrer von weißem Mercedes

Der Fahrer des weißen Mercedes, den Zeugen ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit beobachtete hatten, konnte seine Fahrt unerkannt fortsetzen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Beamten bitten Zeugen um Hinweise. Diese nimmt das Kommissariat unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 entgegen.

Die Feuerwehr Langenhagen war nach Angaben von Sprecher Christian Hasse vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern. Zudem streuten die Einsatzkräfte auslaufende Betriebsstoffe ab.

Von Julia Gödde-Polley