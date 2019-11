Langenhagen

Die Polizei ermittelt gegen einen 26 Jahre alten Mann wegen räuberischem Diebstahl. Der Täter hatte am Freitagabend gegen 21 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Walsroder Straße in Langenhagen Waren im Wert von etwa 70 Euro gestohlen.

Doch der Dieb kam mit seiner Beute nicht weit. Zwei couragierte 43 sowie 21 Jahre alte Kunden halfen der laut rufenden Kassiererin und verfolgten den 26-Jährigen. Trotz heftiger Gegenwehr des Mannes konnten sie ihn überwältigen, berichtet am Sonntag ein Sprecher des Langenhagener Kommissariats. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei hielten sie den Täter am Boden fest. Verletzt wurde niemand.

Die Streifenbeamten nahmen den völlig betrunkenen Mann vorläufig fest. Ein Alkoholtest in der Wache ergab einen Wert von 2,95 Promille. Später wurde er wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Von Sven Warnecke