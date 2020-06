Schulenburg/Langenhagen

Die Ortsfeuerwehren aus Schulenburg und Engelbostel sind am Freitag zu einem Flächenbrand gerufen worden. An der Straße Desbrocksriede in Schulenburg stand eine etwa 200 Quadratmeter große Grasfläche in Flammen, berichtete Langenhagens Feuerwehrsprecher Stephan Bommert. Seinen Angaben zufolge ging der Alarm um 17.42 Uhr ein.

Unter Leitung von Schulenburgs Ortsbrandmeister Jens Koch waren 20 Kräfte mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Mit zwei C-Rohren und etwa 2500 Litern Wasser wurden die Flammen gelöscht und eine weitere Ausbreitung auf ein angrenzendes Grundstück verhindert. Zum Abschluss wurde „die abgebrannte Fläche großzügig durchnässt“, erläutert Bommert. Die Brandursache konnte seinen Angaben zufolge nicht mehr festgestellt werden.

Zur Galerie Wegen der anhaltenden Trockenheit brennt eine Grasfläche in Schulenburg, in Langenhagen bricht ein dicker Ast von einer Eiche ab.

Im Eichenpark droht Ast abzubrechen

Die Ortsfeuerwehr Langenhagen wurde am Sonnabend zu einem Einsatz in den Stadtpark gerufen. Nach Auskunft von Sprecher Florian Thon ging der Alarm gegen 19 Uhr ein. Passanten hatten einen lose von einem Baum baumelnden Ast bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Wie Thon weiter berichtet, hing der etwa zehn Meter lange und stolze 30 Zentimeter dicke Ast in etwa sechs Metern Höhe. Mithilfe einer Leiter und einer Feuerwehrleine konnte das Hindernis aus dem Baum gezogen werden.

Sowohl der Flächenbrand wie auch der abgebrochene Ast des Baums stehen möglicherweise mit der anhaltenden Trockenheit in Zusammenhang. Denn auch Bäume leiden unter Wassermangel – in der Folge können auch dicke Äste abbrechen.

Von Sven Warnecke