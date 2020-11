Langenhagen

Seit mittlerweile einer Woche müssen etwa 5000 Bewohner in 2000 Haushalten Langenhagens aufgrund ohne Trinkwasser auskommen. Es ist mit einem Reinigungsmittel verschmutzt worden. Einen Verursacher des enormen Schadens und dessen Folgen hat der Wasserversorger Enercity aber noch immer nicht dingfest machen können. Nach Angaben von Sprecher Dirk Haushalter erhärte sich aber ein Verdacht. Ein Gewerbebetrieb steht dabei besonders im Fokus. Anhaltspunkte, die auf diesen bestimmten Betrieb hindeuten, wollte Enercity am Mittwoch aber nicht kommentieren. „Bis zur abgeschlossenen Beweisführung gilt die Unschuldsvermutung“, sagte Haushalter.

Ort der Verschmutzung weiter eingegrenzt

Enercity ermittle deshalb auch noch an anderen Stellen. Am Mittwoch habe man wieder an verschiedenen Orten Proben aus dem Wasserleitungsnetz und Hausleitungsnetzen genommen, sagte Haushalter. Das Eintragsgebiet des Reinigungsmittels sei deshalb nun noch klarer eingegrenzt worden – etwa auf Basis sogenannter Strömungsberechnungen. „Eine Freigabe der Versorgung erfolgt erst, wenn die Qualität des Trinkwassers gewährleistet werden kann“, erklärte Haushalter.

Klar ist derweil aber offenbar, dass die Verunreinigung durch ein defektes, nicht vorhandenes oder nicht auf dem Stand der Technik befindliches sogenanntes Rückschlagventil entstand. So soll das Reinigungsmittel ins Trinkwasser gelangt sein. Wie es genau dazu kam, vermag Enercity derzeit nicht zu beantworten.

Staatsanwaltschaft bestätigt Strafanzeige

Oberstaatsanwalt Thomas Klinge hat derweil bestätigt, dass bei der Staatsanwaltschaft Hannover eine Strafanzeige von Enercity vorliegt. Weitere Details waren am Mittwochnachmittag nicht zu erfahren. Auch das Gesundheitsamt der Region Hannover ist als für das Trinkwasser zuständige Behörde bei den Ermittlungen zur Ursache der Verunreinigung eingebunden. Einen entsprechenden Betrieb habe man aber nach Angaben von Regionssprecherin Tanja Schulz nicht geschlossen. Die erforderlichen Eingriffsmöglichkeiten habe der Wasserversorger, also Enercity.

Für die Anwohner in den betroffenen Haushalten gibt es derweil noch keine Entwarnung: Sie dürfen das Wasser weiterhin nur für die Toilettenspülung benutzen.

Von Sebastian Stein