Trickbetrüger zocken drei Seniorinnen in Langenhagen ab

Langenhagen

Die Polizei Hannover warnt aus aktuellem Anlass erneut vor Trickbetrügern. Diese geben sich als Polizisten am Telefon aus. In langen Gesprächen gaukeln sie den Opfern vor, dass es bald einen Einbruch geben werde und sie ihr Geld und ihren Schmuck in Sicherheit bringen müssten.

So geschehen am 11. und 15. November in Langenhagen. Dort seien laut eines Polizeisprechers drei Seniorinnen (83, 86 und 86 Jahre alt) um ihre Ersparnisse gebracht worden. Die Rede ist von mehreren Tausend Euros, Schmuck und EC-Karten. Den Frauen wurde suggeriert, dass ein Einbruch unmittelbar bevorstehe und sie ihre Wertgegenstände in der Nähe ihrer Wohnung deponieren sollten. „Echte Polizeibeamtinnen und -beamte werden nie die Herausgabe von Wertsachen oder Geld fordern“, sagte der Polizeisprecher.

In den aktuellen Fällen sind die Täter entkommen. Die zentrale Ermittlungsgruppe „Trick“ der Polizeidirektion Hannover ermittelt nun wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs.

Die Polizei Hannover warnt daher nochmals eindringlich davor, keinen Forderungen am Telefon nachzukommen. Betroffene sollten sofort den Notruf 110 wählen oder sich an die nächste Polizeidienststelle wenden. Allerdings zeigt die Aufklärungsarbeit der Polizei auch Wirkung: In der vergangenen Woche schlugen mehrere Versuche der Trickbetrüger, Seniorinnen abzuzocken, fehl.

Von Thomas Nagel