Nach dem tödlichen Unfall am Montagabend in Langenhagen konzentrieren sich die Ermittlungen der Polizei auf den Busfahrer. Nach Auffassung der Ermittler hätte der 45-Jährige an der Kreuzung warten und dem Lkw Vorrang gewähren müssen. Bei dem Zusammenstoß starb eine Frau, 14 Menschen wurden verletzt.