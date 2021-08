Langenhagen

Nach dem tödlichen Unfall zwischen einem Bus und einem Lkw am Montagabend in Langenhagen wirft die Ampelschaltung zunehmend Fragen auf. Zwar ermittelt die Polizei Hannover gegen den Busfahrer wegen fahrlässiger Tötung, weil er während des Anlagenausfalls die Vorfahrt missachtet haben soll. Allerdings ist mittlerweile klar, dass die Ampel an der Kreuzung Vinnhorster Straße/Brinker Straße schon seit Tagen defekt ist. Hätte eine Reparatur den tödlichen Unfall eventuell verhindert?

Außer Betrieb: Die Ampelanlage an der Kreuzung. Quelle: Frank Tunnat

Region wusste nichts über den Ampelausfall seit Freitag

Für die Ampelanlage auf der Kreisstraße ist nicht die Stadt Langenhagen, sondern die Region zuständig. „Der Region Hannover war bis zur Berichterstattung über den Unfall nicht bekannt, dass die Ampel nicht funktionierte“, sagt Sprecherin Christina Kreutz auf HAZ-Anfrage. Erst im Nachhinein habe der Betreiber der Anlage ermittelt, dass diese seit Freitagnachmittag – 6. August – ausgefallen war. „Es gibt bei diesen Funktionsausfällen kein automatisiertes Meldesystem“, erklärt Kreuz. Die Region sieht sich demnach nicht in der Verantwortung. Sie sei vielmehr darauf angewiesen, dass Zeugen den Funktionsausfall meldeten.

Lesen Sie auch: Tödlicher Unfall in Langenhagen: Die Polizei ermittelt gegen den Busfahrer

Den regelmäßigen Ampelausfall haben mehrere Bewohner, die die Stelle häufiger passieren, am Montagabend geschildert. Das Unternehmen „Dau Bus“, das als Subunternehmen die Üstra-Linie 480 bedient und dem das Unfallfahrzeug gehört, berichtet sogar von seit etwa zwei Wochen andauernden Problemen. Die Ortsbürgermeisterin des nahe gelegenen Langenhagener Ortsteils Godshorn, Ute Biehlmann-Sprung, zeigte sich am Montagmittag entsetzt über den schrecklichen Unfall. Sie wohnt unweit der Einsatzstelle und spricht davon, dass die Ampel „immer mal wieder aus ist“.

Quelle: Frank Tunnat

Defekte häuften sich zuletzt

Bei der Langenhagener Polizei sind allerdings nur sehr wenige offizielle Meldungen über Ampelausfälle eingegangen. Dort gilt der Ort nicht als Unfallschwerpunkt. Die Kreuzung sei keine besondere Kontrollstelle aufgrund von Ausfällen, erklärt Hendrik Stange, Leiter des Streifendienstes. Wie oft genau die Ampel in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten ausgefallen ist, vermag Stange nicht zu beantworten. Er könne aber recht genau sagen, wie oft es bei der Polizei Beschwerden über Probleme mit der Anlage gegebenen habe. Seit September 2019 sind demnach lediglich drei Defekte gemeldet worden – allerdings mit einer Häufung in den vergangenen drei Monaten.

Im Einsatzleitrechner der Polizei in Hannover sind Meldungen für Juni, Juli und August verzeichnet. Eine Meldung ging am Unfalltag ein, Leser dieser Zeitung berichten etwa von einem Ausfall um die Mittagszeit. In der Regel läuft die Bearbeitung dann wie folgt: Bürger melden ein Problem, die Polizei überprüft und gibt es dann an den Betreiber der Ampelanlage weiter, der gegebenenfalls einen Servicedienst zur Behebung des Problems schickt. Die zuständige Region Hannover führt lediglich einen Ampelausfall im Juni an, bei dem die Anlage am selben Tag wieder angeschaltet wurde. Zudem habe es bei einer Wartung im vergangenen Monat keine Mängel gegeben, sagt Christina Kreutz.

Quelle: Frank Tunnat

Ampelausfall juristisch relevant?

Die Polizeidirektion Hannover teilt auf Anfrage mit, im Rahmen der Ermittlungen nichts von einem regelmäßigen Ausfall der Anlage zu wissen. „Wir werden das Ganze sehr umfassend prüfen“, sagt dazu Behördensprecher Martin Richter. Auch die Hinweise des wiederholten Abschaltens werde „mit einfließen“. Ob dies jedoch am Ende relevant für die Unfallbewertung sei, bleibe abzuwarten. Denn: „Bei einem Ampelausfall ist die Vorfahrt an der Kreuzung durch Schilder geregelt“, sagt Richter. Demnach hätte der Busfahrer auf der Brinker Straße warten müssen.

Von Sebastian Stein und Peer Hellerling