Die Feuerwehr ist am Montag gegen 15 Uhr zu einem tierischen Einsatz an die Bahnhofstraße in Langenhagen ausgerückt. Dort hatten Passanten ein winzig kleines Eichhörnchen-Baby auf dem Gehweg entdeckt und den Notruf gewählt.

In der Folge sind die Tierretter der Ortsfeuerwehr Krähenwinkel ausgerückt. Nach Auskunft von Ortsbrandmeister Kai Jüttner entdeckten die Einsatzkräfte dann noch drei weitere Jungtiere in einem angrenzenden Garten. Seinen Angaben zufolge wurden die vier Eichhörnchen möglicherweise vom Wind aus ihren Nest in einem hohen Nadelbaum – einem sogenannten Kobel – geweht.

Vier kleine Eichhörnchen-Babys sind von der Feuerwehr eingefangen und in die Tierärztliche Hochschule gebracht worden. Quelle: Kai Jüttner (Feuerwehr)

Nach einem Anruf in einer Tierklinik stand dann fest: Die Mutter der Kleinen kann ihren Nachwuchs nicht wieder zurück in den Kobel bringen. „Sie wären dann dem Tod geweiht“, berichtet Jüttner auf Anfrage. Aus diesem Grund kamen die Jungen in einer Transportbox in die Tierärztliche Hochschule, wo sie aufgezogen werden sollen.

Entenküken in Kanalschacht gefangen

Bereits am Freitag waren die Krähenwinkeler Tierretter an die Bothfelder Straße in Langenhagen gerufen worden. Dort hatten Fußgänger gegen 15.30 Uhr zehn Entenküken in einem Kanalschacht entdeckt. Die Jungtiere waren offenbar durch ein Gitter geschlüpft. Das aufgeregte Geschnatter des Muttertieres hatte die Passanten auf die Misere aufmerksam werden lassen. Die Einsatzkräften demontierten zunächst das Gitter und fingen dann die kleinen Stockenten ein. Sie konnten anschließend in den Teich der Paracelsusklinik ausgesetzt werden. Dort wartete dann auch bereits die Mutter auf ihren Nachwuchs.

Schwäne blockieren den Straßenverkehr

Gut fünf Stunden später rückte die Feuerwehr Krähenwinkel erneut in die Nähe des Langenhagener Krankenhauses aus. Wie Jüttner berichtet, hatten Autofahrer gegen 20.15 Uhr fünf Schwäne gemeldet, die den Oertzeweg blockieren sollten. Doch bereits auf der Anfahrt konnten die Tierretter nach einem Funkspruch der Leitstelle den Einsatz wieder abbrechen. Bereits Anfang Mai hatte dort ein aggressiver Schwan im Bereich der Bothfelder Straße und des Oerztewegs die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Dieser wurde kurzerhand eingefangen und am Silbersee wieder in die Freiheit entlassen.

Von Sven Warnecke