Wedemark/Langenhagen

Schwein gehabt hatte ein kleines Ferkel, das am 1. April 2020 auf der Autobahn 7 zwischen Mellendorf und Berkhof umhergeirrt war. Ein aufmerksamer Autofahrer hatte damals die Polizei informiert. Diese rettete das Tier und brachte es ins Tierheim nach Langenhagen. „Inzwischen lebt das Schwein auf einem Gnadenhof zusammen mit anderen Artgenossen, und es geht ihm gut“, sagt jetzt Tierheimleiterin Doris Peterek.

Als das Ferkel ins Tierheim kam, war es noch „winzig klein“, erzählt sie. Es lutschte noch am Finger, augenscheinlich war es gerade erst frisch von der Mutter getrennt worden. Von dem Spaziergang auf der Autobahn hatte es einige Kratzer davongetragen. Im Tierheim war es dann rundum versorgt worden. In den ersten Tagen nach seiner Ankunft wohnte es in einer Box im Hundehaus und wurde von einer Rotlichtlampe angestrahlt.

Von Gabriele Gerner