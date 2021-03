Krähenwinkel

Die Urlaubsreise fällt aus, viele arbeiten im Homeoffice, leiden unter Einsamkeit oder haben schlicht Langeweile: Seit Beginn der Corona-Pandemie schaffen sich immer mehr Menschen einen Hund an. Allein in Hannover stieg die Zahl der angemeldeten Hunde innerhalb eines Jahres um rund 650. Auch im Tierheim Hannover in Langenhagen-Krähenwinkel ist der Trend zum Hund zu spüren. Doch auch die Nachfrage nach anderen Tieren boomt.

„Kaum hinterhergekommen, alle Anfragen zu bearbeiten“

Als die Grenzen vor einem Jahr geschlossen wurden, habe sich das schnell im Tierheim bemerkbar gemacht, berichtet Doris Peterek, Leiterin des Tierheims. „Die sogenannten Billigwelpen waren nicht zu bekommen. Da haben sich die Menschen wieder vermehrt an die örtlichen Tierheime gewandt“, sagt sie. „Zwischenzeitlich sind wir gar nicht hinterhergekommen, alle Anfragen zu bearbeiten.“

Letztendlich hätten viele Langzeitbewohner des Tierheims ein neues Zuhause bekommen. Die Zahl der Hunde in der Einrichtung hatte sich gar auf die Hälfte der möglichen Kapazität reduziert. Doch auch Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten, Mäuse und Vögel wurden reichlich vermittelt.

„Es ist bis heute kein Tier zurückgekommen“

„Natürlich haben wir bei den neuen Tierbesitzern immer sehr genau nachgefragt und unsere Vermittlungskriterien streng eingehalten“, sagt Peterek. Dies hat sich offenbar bewährt. „Es ist bis heute kein Tier zurückgekommen, weil es sich die Menschen nicht richtig überlegt hätten“, sagt die Tierfreundin stolz. Auch die Erhöhung der Hundesteuer in Hannover, insbesondere die für als gefährlich eingestufte Hunde, habe dem Tierheim keine neuen Hunde beschert. Darüber könne das Tierheim froh sein, denn die Vermittlung dieser Tiere sei seit Jahren sehr schwierig, sagt Peterek.

Viele Menschen wollen ehrenamtlich helfen

Viele Menschen meldeten sich zudem im Corona-Jahr beim Tierheim und boten ihre Dienste als Ehrenamtliche an. Offenbar hatten viele mehr Zeit aufgrund von Homeoffice oder Kurzarbeit. Wegen der Pandemie-Beschränkungen sei es jedoch nicht möglich gewesen, die Hilfsangebote anzunehmen, sagt die Tierheimleitern.

„Wir haben seit Beginn der Pandemie das Tierheim geschlossen und lassen nur wenige betriebsfremde Menschen wie Interessenten auf das Gelände – und dies auch nur mit Termin“, sagt Peterek. Vorsichtsmaßnahmen gelten auch beim Personaleinsatz. „Wir arbeiten im Schichtdienst, damit für den Fall der Ansteckung noch eine Schicht da ist, um die Tiere zu versorgen.“ Lediglich die alteingesessenen Gassigänger stünden dem Tierheim treu zur Seite. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Peterek. Die Gassigänger übernehmen die Hunde vor dem Tor des Tierheimes unter Beachtung der Abstandsregeln. „Da wir nicht so viele Hunde haben, kommen wir damit super klar.“

Die Spendenbereitschaft ist ungebrochen

Positiv für Peterek und ihre Mitstreiter ist auch, dass die Spendenbereitschaft der Tierfreunde nicht nachgelassen hat in den vergangenen Monaten. Regelmäßig erreichen Sach- und Geldspenden das Tierheim. Veranstaltungen ersetzt die Einrichtung digital. „Unser Basar läuft derzeit über Ebay“, erklärt die Tierheimleiterin. Lediglich die Zahl der Erbschaften, die an das Tierheim entfallen, habe sich in den vergangenen Jahren reduziert. Doch: „Wenn uns unsere Mitglieder und Unterstützer weiterhin erhalten bleiben, ist unsere Zukunft recht sicher.“

Von Gabriele Gerner