Langenhagen

Während es in vielen Teilen Deutschlands noch immer an der Umsetzung der neuen Schnellteststrategie hakt, geht die Stadt Langenhagen weiter ihren eigenen Weg. Die Kapazität des kostenlosen Testzentrums im Rathaus ist nach Angaben der Verwaltung nahezu ausgelastet. Am Freitag und kommenden Montag sind bereits alle Termine ausgebucht, für kommenden Mittwoch gibt es noch einige freie Plätze. Knapp zwei Wochen nach der Eröffnung des ersten kommunalen Testzentrums in der Region Hannover sei die Tendenz stark steigend, sagt Stadtsprecher Ralph Gureck.

Heuer: „Angebot auf alle Wochentage erweitern“

Bürgermeister Mirko Heuer will das Testen nun sogar ausbauen. „Ich werde dem Verwaltungsausschuss deshalb vorschlagen, das Angebot auf alle Wochentage zu erweitern“, teilt er auf Anfrage mit. Das Testzentrum sei ein wichtiger Baustein zur Bekämpfung der Pandemie, bis die Impfungen durch seien. „Aber wir brauchen weitere Bausteine – ob weitere Testzentren, dezentrale Tests in Arztpraxen oder Apotheken, mobile Testteams oder sogenannte Drive-Trough-Angebote“, sagt Heuer.

Lesen Sie auch:Apotheker und Ärzte sollen schnell testen – doch vermissen noch klare Ansagen

Derzeit testet Langenhagen seit Anfang März alle Bürgerinnen und Bürger sowie Arbeitnehmer vor Ort, die einen entsprechenden Grund wie etwa Menschenkontakt durch ihre Berufstätigkeit angeben. Das Angebot besteht bislang an drei Tagen in der Woche und umfasst etwa 100 Tests pro Tag. Es gehört allerdings nicht zur bundesweiten Teststrategie, wonach seit Montag, 8. März, jedem einmal in der Woche in kostenloser Schnelltest zur Verfügung stehen sollte.

Bis das Ergebnis der Testung feststeht, müssen die Probanden noch ein Formular ausfüllen. Quelle: Sven Warnecke

Region kritisiert fehlende Landesvorgaben

Die Umsetzung dieser Idee scheitert vielerorts. „Leider fehlen von Bund und Ländern verlässliche Aussagen zur Umsetzung. Die Region Hannover kann sich daher zur Umsetzung nicht äußern“, erklärte Regionssprecherin Christina Kreutz am Wochenende nach Bekanntgabe der Corona-Testverordnung des Bundes. Langenhagens Bürgermeister Heuer meint, es sei deshalb gut gewesen, nicht auf solche Regelungen zu warten.

Lesen Sie auch:Kommentar – Der Langenhagener Weg ist ein guter Anfang

Der Rat der Stadt Langenhagen hatte das eigene Testkonzept mit dem Namen „Langenhagener Weg“ Ende Februar beschlossen und sich zunächst für eine Minimalvariante entschieden. Die Verwaltung hatte der Politik mehrere Optionen – unter anderem auch an fünf Tagen in der Woche oder an mehreren Standorten – offeriert. Rat und Verwaltung behielten sich offen, entsprechend die Kapazitäten hochzufahren, sollte das Angebot wie derzeit angenommen werden.

Sollte die Stadt das Testzentrum nun an fünf Tagen in der Woche öffnen, steigen auch die wöchentlichen Kosten. Diese liegen derzeit bei 2847 Euro pro Tag, wovon alleine mehr als 2100 Euro auf die Tests selbst entfallen. Die Stadt finanziert das Projekt aus Restmitteln des Haushalts für die Corona-Pandemie aus dem vergangenen Jahr.

Von Sebastian Stein