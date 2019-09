Engelbostel

Kunden aus Engelbostel, die mobil im O2-Netz surfen, können sich auf schnelleres Internet freuen. Telefónica Deutschland hat nach eigenen Angaben eine neue 4G-Station in dem Ortsteil von Langenhagen errichtet. „Mit der neu aufgerüsteten Mobilfunkstation nahe der A 352 versorgt Telefónica Deutschland nun auch diese Region erstmals mit schnellem LTE“, heißt es von dem Unternehmen. Die neu in Betrieb genommene Station ergänze vor Ort die bisherige 2G- und 3G-Technik. Telefónica verspricht: „Dadurch profitieren mehrere Tausend Menschen in der Umgebung sowie Autofahrer, die auf der A 352 unterwegs sind, von einer schnellen LTE-Versorgung im O2-Mobilfunknetz.“

Kunden könnten mit der neuen 4G-Station schneller im Internet surfen sowie Videos ruckelfrei in HD-Qualität anschauen. Auch die Sprachqualität sei bei Telefonaten über das LTE-Netz deutlich verbessert, heißt es von dem Mobilfunkanbieter. Zudem würden ortsansässige Unternehmen von „einer moderneren Netzinfrastruktur für ihre digitalen Anwendungen und Geschäftsmodelle“ profitieren.

Telefónica Deutschland will nach eigenen Angaben das O2-Mobilfunknetz in der Region in diesem Jahr weiter ausbauen. Das Unternehmen habe im ersten Halbjahr 2019 bereits mehr als 400 zusätzliche LTE-Elemente in Niedersachsen installiert.

Von Julia Gödde-Polley