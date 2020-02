Sturm „Sabine“ fordert Feuerwehren in Langenhagen kaum

Langenhagen

„Es ist doch immer so: Machen wir nichts, geht die Welt unter wie im Oktober. Und machen wir was, bleibt alles ruhig.“ Langenhagens Stadtbrandmeister Arne Boy blickt am Montagmorgen ganz zufrieden auf die zurückliegende Sturmnacht.

170 Feuerwehrleute waren bereit

Die insgesamt rund 170 Feuerwehrleute, die Besatzungen der Johanniter Unfallhilfe sowie drei Gruppen des THW hatten zwar kaum etwas zu tun. „Aber wir hatten die Strukturen parat und hätten jederzeit eingreifen können“, sagte Boy. Die Regionsleitstelle hatte alle Umlandfeuerwehren dazu aufgefordert, Einsatzzentralen zu bilden und die Gerätehäuser zu besetzen. „Bei dem Starkregen im Oktober, als Langenhagen stark getroffen war, hat es uns nicht so gut erwischt. Da sind wir kaum hinterhergekommen. Die Sturmnacht war für uns deshalb jetzt eine perfekte Übung für solche Einsätze.“

Die 20 vorbereiteten Kettensägen blieben ebenfalls weitestgehend gut verpackt. Lediglich ein Baum auf der L 190 bei Kaltenweide forderte die Ortsfeuerwehr gegen 22 Uhr, in Engelbostel kam am Montagmorgen noch ein Baum auf der Resser Straße hinzu. Zudem sicherten die Kaltenweider Einsatzkräfte auf ihrem Rückweg von der Bergung des Baumes noch ein umgewehtes Bauzaun-Element.

Lesen Sie auch

Von Rebekka Neander