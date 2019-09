Protest, Sternmarsch und Müll an Wäscheleine: So war der Klimastreik

Langenhagen

Seit Monaten gehen junge Menschen unter dem Motto Fridays for Future für ein besseres Klima freitags bundes- und weltweit auf die Straße. Um ebenfalls ein Zeichen zu setzen, hat die Grundschule Godshorn am Freitag auf den Autobringdienst der Eltern verzichtet und dafür vor dem Unterricht einen Sternmarsch zur Schule auf die Beine gestellt. In der Elisabeth-Kita baumelte am Tag des weltweiten Klimastreiks Müll an der Wäscheleine und die Klasse 5L verschafft sich lautstark Gehör.

Alle Schüler trafen sich, zum Teil bereits mit Mützen und Handschuhen ausgestattet, vor dem Unterricht an vier Punkten in Godshorn, um dann gemeinsam Richtung Schule zu gehen. Die Sammelpunkte waren der Friedhof, die Kirche Zum Guten Hirten, die Kita Kielenkamp und der Kiosk am Kohlweg. Auch wenn manche Kinder direkt zur Schule liefen, hatten Lehrkräfte sie noch zu den Treffpunkten gebracht, damit auch sie bei dem Sternmarsch dabei sein konnten. Denn: Die langen Schlangen, die sich auf den Fußwegen bildeten, fielen den Autofahrern etwa an der Straße Alt-Godshorn und an der Hauptstraße auf.

Aus Müll neue Produkte herstellen

Schülerin Amelie sagte nach dem gemeinsamen Marsch: „Es war schön, mit so vielen zu Schule zu gehen.“ Und sie lernte auch noch andere Mitschüler kennen. „Das ist toll gewesen und gemütlich“, sagte Schülerin Maya. Ein Mitschüler erzählte, dass der Ansturm der Schüler so groß gewesen sei, dass die Autofahrer vom Parkplatz am Le-Trait-Platz nicht abfahren konnten.

Bei dem Aktionstag zum Thema Klimawandel hatten alle 286 Grundschüler auch Müll in den eigenen Klassenräumen gesammelt. „Aus dem Abfall wollen wir noch neue Produkte herstellen“, berichtete Schulleiterin Andrea Kunkel. Künftig achteten die Mädchen und Jungen darauf, dass kein Plastik in die Brotdose kommt. „Weniger Müll schont die Umwelt“, wusste Schüler Leon zu berichten.

Der Sternmarsch vor Schulbeginn soll laut der Schulleiterin wiederholt werden. „Wenn wir auf der Straße auffallen, rütteln wir vielleicht auch noch andere Menschen wach“, sagte Kunkel, deren Fazit nach dem ersten gemeinsamen Marsch sehr positiv ausfiel.

Frühstücksmüll hängt an Wäscheleine

„Es ist nicht mehr gut“: Spontan organisierte Tabea Pipenbrink zum Klimastreiktag ein kleines Müllprojekt in der Elisabeth-Kita. Quelle: Andrea Hesse

Auch in der Kita der Elisabethgemeinde hatte sich Leiterin Tabea Pipenbrink anlässlich des Klimastreiktags spontan eine Aktion überlegt, um sich an den Aktivitäten dieses Tages zu beteiligen. Doch: „Wir können zum Klimastreiktag ja nicht einfach unsere Einrichtung schließen und die Kinder nach Hause schicken, dann kommen die Eltern in Not“, sagte sie. Deshalb gab es eine Aktion auf dem Gelände: Bunte Joghurtbecher, Quarkschalen aus Plastik, leere Quetschflaschen, Papier- und Plastiktüten und Folie zum Einwickeln hingen an einer Wäscheleine, die über dem Tor zur Kita gespannt ist. „Das ist der Müll vom Frühstück der Kinder – von nur fünf Tagen. Es ist nicht mehr alles gut“, stand auf einem Schild.

Das Kita-Team hatte den Frühstücksmüll in jeder Gruppe gesammelt. Dieser war Anlass für Gespräche mit den Kindern zum Thema Umwelt. Auch die Eltern wurden beim Abholen ihrer Kleinen auf den Müll aufmerksam gemacht. „Morgen gehe ich mit einer Dose zum Bäcker“, versprach ein Fünfjähriger aus der Elisabeth-Kita.

Lärmender Protestzug führt mitten durchs Rathaus

Die Kinder und Lehrkräfte der Klasse 5L des Gymnasiums verschafften sich lautstark Gehör mit ihrem Protest gegen die Klimakrise. Quelle: Rebekka Neander

„Es ist fünf vor 12!“ – pünktlich auf die Minute dieser symbolträchtigen Uhrzeit verschaffte sich am Freitag auch die Klasse 5L des Gymnasiums im Stadtkern mit diesem Protestruf Gehör. Laut rufend und mit allerlei Instrumenten ausgerüstet hatte sich die Klasse mit ihren Lehrerinnen Ingrid Hadeweg und Melanie Richstein von der Außenstelle der Schule an der Friedrich-Ebert-Straße auf den Weg gemacht. Dazu hatten sie zuvor viele Protestschilder gemalt, um auf die längst überfällige Weichenstellung im Kampf gegen die Klimakrise hinzuweisen. Mit ihrem Protestzug versetzten Kinder und Lehrkräfte kurzfristig ein just frisch vermähltes Ehepaar vor dem Rathaus in Erstaunen, bevor die Gruppe einmal mitten durchs Rathausfoyer marschierte. Auch zahlreiche Passanten auf dem Marktplatz hielten auf dem Weg zur Mittagspause inne und zollten den Kindern lachend Respekt für ihre Aktion.

Die Kinder der Kita in Kaltenweide tanzen gemeinsam mit den Erziehern einen Flashmob. Quelle: privat

Kinder lernen ihre Rechte kennen

Die drei- bis sechsjährigen Kinder der Kita in Kaltenweide beschäftigten sich am Freitag bei einem Projekttag spielerisch damit, wie sie sich für sich und ihre Umwelt einsetzen. Anlass waren der Weltkindertag und der Klimastreik-Tag. Die Kleinen lernten ihre Rechte bei einem Tischtheater, selbst gedichteten Liedern und einem getanzten Flashmob kennen.

Von Julia Gödde-Polley, Rebekka Neander und Katerina Jarolim-Vormeier