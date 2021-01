Langenhagen

Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 14. Januar, 22 Uhr, und Freitag, 15. Januar, 6.30 Uhr, mit Steinen zwei Fensterscheiben am Schulzentrum an der Konrad-Adenauer-Straße in Langenhagen eingeworfen. Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats ereignete sich die Tat an Gebäude C, das von der IGS genutzt wird. Er beziffert den entstandenen Schaden auf etwa 1500 Euro. In die Schule seien die Unbekannten indes offenbar nicht eingedrungen.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (05 11) 1 09 42 15.

Von Sven Warnecke