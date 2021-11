Langenhagen

Die Hindenburgstraße in Langenhagen ist in Teilen nun Geschichte. Bislang war sie nach Paul von Hindenburg benannt, Generalfeldmarschall im Ersten Weltkrieg und bis zu seinem Tod 1934 Reichspräsident der Weimarer Republik.

Nun ist nach einem im September gefassten Ratsbeschluss der Abschnitt im Bereich der Hausnummern 92 bis 98 auf der Nordseite und im Bereich der Hausnummern 79 bis 87 auf der Südseite umbenannt worden. Dieser befindet sich im Einmündungsbereich der Hindenburgstraße und der Kurt-Schumacher-Allee. Darauf weist Stadtsprecherin Juliane Stahl hin.

Schilderwald führt aktuell zu Wirrwarr

Der umbenannte Bereich an der Hindenburgstraße wirkt mit seiner Beschilderung noch ein wenig unübersichtlich. Von einer Zusatzbeschilderung fehlt aktuell jede Spur. Quelle: Sven Warnecke

Allerdings stellt sich die neue Beschilderung aktuell eher als Wirrwarr dar. Von Hinweisen, die auf die Absicht des politischen Antrags hindeuten, ist aktuell noch nichts zu sehen. Vielmehr eignet sich der so ausgewiesene Kreuzungsbereich eher dazu, Verkehrsteilnehmer in die Irre zu führen.

Doch genau auf diese geschichtlichen Zusammenhänge soll nach Auskunft von Grünen-Fraktionschef Wilhelm Zabel noch mit einem Zusatzschild hingewiesen werden. Weitere Informationen sollen perspektivisch mittels aufgebrachtem QR-Code verknüpft werden.

Langenhagener Grüne beantragen erfolgreich Umbenennung der Hindenburgstraße

Wegen der Verwicklung des Namensgebers Hindenburg in die Machtübernahme der Nationalsozialisten um Adolf Hitler hatte die einstige Fraktion der Grünen/Unabhängigen eine Umbenennung in Ada-Lessing-Platz beantragt. Die 1883 in Hannover geborene Lessing war Journalistin, Kommunalpolitikerin und Pionierin der deutschen Erwachsenenbildung sowie Mitbegründerin und erste Geschäftsführerin der später nach ihr und ihrem von den Nationalsozialisten ermordeten Ehemann, dem Philosophen und Publizisten Theodor Lessing, benannten Volkshochschule.

Inzwischen sind auch die unmittelbaren Anlieger von der Stadtverwaltung angeschrieben und auf ihre geänderte Adresse hingewiesen worden. „Die neuen Straßenschilder sind installiert“, teilt Stahl ferner mit.

Wunsch der Grünen ist aber auch, die Anlieger im umzubenennenden Teil der Hindenburgstraße von zusätzlichen Kosten zu schützen. Aktuell befinden sich Zabels Angaben zufolge dort drei Gewerbebetriebe, die Friedrich-Ebert-Schule mit Grundschulbereich sowie gymnasialem Zweig und der St.-Paulus-Kirchengemeinde. Deren Aufwand, so fordert es die Partei, soll mittels städtischem Zuschuss minimiert werden.

Von Sven Warnecke