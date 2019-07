Wann beginnt das Fest und wie lange dauert es?

Das Stadtfest in Langenhagen startet 2019 am Freitag, 26. Juli. Die offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich durch den stellvertretenden Bürgermeister Willi Minne ist für 18 Uhr auf der Rathaus-Bühne geplant. Das Fest endet am Sonntagabend, 28. Juli, um 20 Uhr.

W

...