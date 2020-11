Langenhagen

Die Langenhagener Stadtbibliothek bleibt coronabedingt bis mindestens Ende November geschlossen. Dennoch müssen die Nutzer nicht auf Bücher und andere Medien verzichten: Die Bibliothek bietet ihren Lesern einen Bestell- und Abholservice an.

„Bücher, aber auch andere Medien sind gerade in diesen Zeiten für viele Menschen ein wichtiger Ausgleich und bieten ein Tor zu Außenwelt“, sagt Sabine Kerber, Leiterin der Stadtbibliothek Langenhagen. „Deshalb ist es uns wichtig, diesen Service für die Langenhagener Leserschaft anzubieten.“

Anzeige

Leser können Medien per E-Mail bestellen

Und so funktioniert das Prinzip: Die Leser suchen sich zu Hause aus dem Onlinekatalog Langenhagen auf bibkataloge.de/langenhagen die gewünschten Medien aus. Maximal können zehn Titel pro Person bestellt werden. Die Medienwünsche müssen Nutzer dann spätestens bis 19 Uhr am Abend vor dem Abholtermin per E-Mail an stadtbibliothek@langenhagen.de senden. Dabei muss man neben dem Namen und der eigenen Telefonnummer für eventuelle Rückfragen auch die Nummer seines Leseausweises angeben. Außerdem benötigt die Bibliothek Angaben zum Titel, dem Autor und dem Standort (der Signatur) des Mediums, die auf der Internetseite zu finden sind.

Der Leseausweis dient der Identifikation

Wer möchte, kann auch ein Themenpaket bestellen, beispielsweise Lesestoff für Zehnjährige. Dann stellen die Beschäftigten der Stadtbibliothek eine Auswahl zusammen. Schließlich fehlt nur noch die Angabe des Wunschabholtermins. Möglich sind Termine dienstags bis freitags jeweils von 13 bis 18.45 Uhr sowie sonnabends von 9.30 bis 13.30 Uhr. Mit Blick auf Wartezeiten und Überschneidungen vor der Tür ist es wichtig, nicht nur die volle Stunde auszuwählen, sondern auch Zeiten im Fünf-Minuten-Takt zu nutzen, wie zum Beispiel 14.05 Uhr.

Die bestellten Medien werden kontaktlos an der Eingangstür der Stadtbibliothek Langenhagen übergeben. Quelle: Stadt Langenhagen

Die Mitarbeiter übergeben die Medien dann nach der Identifikation per Leseausweis unter Einhaltung der Hygienevorschriften an der Eingangstür der Stadtbibliothek. Dabei ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Eine Rückgabe ist zurzeit über diesen Weg nicht möglich. Die Ausleihfrist für alle Medien wurde automatisch verlängert, die nächsten laufen erst im Dezember aus. Je nach dann geltender Vorgabe will sich die Stadtbibliothek eine kontaktarme Rückgabemöglichkeit überlegen.

Von Frank Walter