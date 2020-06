Stadt öffnet Dorfgemeinschaftshäuser wieder für private Feiern

Langenhagen

Die Stadt Langenhagen öffnet ihre Dorfgemeinschaftshäuser wieder für private Feiern. Diese Regelung gilt ab sofort. Allerdings müssen die Mieter für ihre Hochzeits- oder Tauffeiern einige Auflagen berücksichtigen, teilt dazu Stadtsprecherin Juliane Stahl mit.

Ihren Angaben zufolge habe die Verwaltung „eine praktikable Verfahrensweise erarbeitet, nachdem die Niedersächsische Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus vom 5. Juni solche Familienfeste für bis zu 50 Personen ausdrücklich zulässt“, erläutert die Rathaussprecherin. Unter Auflage der begrenzten Teilnehmerzahl können die fünf städtischen Gebäude für diese Zwecke ab Freitag, 12. Juni, wieder angemietet sowie bestehende Reservierungen vor dem Hintergrund der aktuellen Vorgaben bestätigt werden.

Maximal 50 Gäste erlaubt

„Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, Hochzeiten oder Taufen feiern zu können. Darum haben wir eine Anlage zum Mietvertrag erstellt, in der die Vorgaben aus der gültigen Verordnung kurz dargelegt sind“, berichtet Kirsten Grimm-Hose. Die Mieter müssten per Unterschrift versichern, dass sie sich an die Vorgaben hielten und nur eine der genehmigten Veranstaltungen mit der zulässigen Höchstteilnehmerzahl ausrichteten, erläutert die Leiterin der Abteilung Gebäudeverwaltung. Aktuell werde auch der Anlass der Feier abgefragt. Denn Geburtstags- oder andere Feiern ohne religiösen Bezug dürften auch weiterhin nicht in den Dorfgemeinschaftshäusern ausgerichtet werden.

„Haben einen guten Weg gefunden“

„Es ist gut, dass bedeutende Familienfeste wie Taufe oder Hochzeit wieder etwas größer gefeiert werden können“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer. „Dass wir hierfür die Dorfgemeinschaftshäuser anbieten, ist doch selbstverständlich. Und ich bin mir sicher, dass wir trotz der widrigen Umstände und den Corona-Verhaltensregeln einen guten Weg gefunden haben, damit die Nutzerinnen und Nutzer mit ihren Familien und engsten Freunden in diesen städtischen Räumen feiern können.“

Die Adressen der städtischen Dorfgemeinschaftshäuser sowie die Telefonnummern für eine Kontaktaufnahme sind auf der Internetseite www.langenhagen.de abrufbar.

Von Sven Warnecke