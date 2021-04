Langenhagen

Schafft es Langenhagen, in den erlesenen Kreis der deutschen Smart Citys aufgenommen zu werden? Die Verwaltung hat sich dazu kürzlich offiziell im Bundesprogramm beworben. Ihre Strategie sieht unter anderem vor, die Stadt mit Sensoren und Onlinebeteiligung digitaler zu machen. Dass Langenhagen am Programm teilnehmen will, war schon seit einigen Monaten klar. Doch der Rat hat erst in seiner jüngsten Sitzung die nötige Zustimmung erteilt. Für die Entscheidung der Jury gibt es kein konkretes Datum, aber in diesem Quartal könnte die Auswahl fallen. Sollte Langenhagen mit seiner Bewerbung Erfolg haben, winkt Geld in Millionenhöhe.

17,5 Millionen Euro Förderung stehen im Raum

Die Smart-City-Modellkommunen sind ein Förderprogramm des Bundes, das es seit gut drei Jahren gibt. Grundsätzlich soll in dieser Runde mit 300 Millionen Euro die Digitalisierung in den Kommunen vorangebracht werden. Für Langenhagen könnten insgesamt 17,5 Millionen Euro herumkommen – verteilt auf die Jahre 2022 bis 2027. Selbst müsste die Stadt maximal knapp mehr als 6 Millionen Euro beisteuern. 65 Prozent würde damit der Bund tragen, 35 Prozent die Kommune selbst. Das Geld könnte Langenhagen sowohl für Personal als auch für Gebäude oder Fahrzeuge ausgeben.

Auch Hannover hat sich beworben

Bislang ist Wolfsburg als einzige niedersächsische Stadt Smart City. In dieser Bewerbungsrunde gibt es aber große lokale und nationale Mitkonkurrenten – darunter Hannover und Stuttgart. Die Verwaltung sieht Langenhagen beim Thema aber schon jetzt weiter vorne als andere Kommunen. In ihrer Begründung nennt sie etwa die Verabschiedung des Klimapakets im vergangenen Jahr, das Geodatenportal oder Millioneninvestitionen in moderne Schulneubauten.

So könnte die Smart City Langenhagen aussehen

Wie genau die Smart City Langenhagen aussehen könnte, wird sich erst nach der sogenannten einjährigen Strategiephase bei erfolgreicher Bewerbung zeigen. Einige konkrete Punkte kann der Projektverantwortliche René Glembotzky von der Stadt aber schon erklären. Für den Klima- und Umweltschutz ließen sich etwa Gebäude automatisieren, sodass der Verbrauch von Strom- und Heizenergie nachhaltig sinken würde. Durch die Messung der Bodentrockenheit in Verbindung mit Wetterprognosen könnten Entscheidungen für oder gegen eine Bewässerung getroffen werden, die ebenfalls automatisiert laufen könnte.

Sensoren, die Stau und Lärm reduzieren

Durch die Verkehrsmessung könnte etwa auch die Geschwindigkeitsbegrenzung dynamisch angepasst werden. Quelle: Frank Walter

Beim Thema Verkehr plant die Stadt, die Anzahl der Autos zu messen und mittels dynamischer Geschwindigkeitsbegrenzungen im Berufsverkehr Staus zu reduzieren. Lkw-Durchfahrtverbote könnten Luft- und Lärmemissionen mindern. Die Sinnhaftigkeit des kürzlich von der CDU vorgeschlagenen Tempo-30-Limits auf der Walsroder Straße wäre ebenfalls überprüfbar. Glembotzky stellt sich hierzu etwa vor, dass mehrere Anwohner kleine Messtationen für die Lautstärke bei sich zu Hause aufstellen.

Der Mülleimer meldet sich, wenn er voll ist

Aber auch ganz einfache Probleme will die Stadt mittels Sensorik lösen: Mülleimer an entlegenen Ort könnten künftig selbst melden, wann sie voll sind und geleert werden müssen. Stark frequentierte Müllstellen würden hingegen besser bei der Abfuhr berücksichtigt. Ähnliche digitale Anzeigen wären für das Besucheraufkommen beim Bürgeramt vorstellbar.

Generell steckt hinter der Bewerbung die Idee, Langenhangen messbarer und vernetzter zu gestalten. Glembotzky geht es aber nicht nur um die technische Dimension des Projekts. Er will möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot holen. „Eine Stadt ist nur smart, wenn die Menschen in der Stadt smart sind“, sagt er. Der Gedanke, smart zu sein, bedeute, in unterschiedlichen Netzwerken gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Dafür soll es auch für die Langenhagenerinnen und Langenhagener neue Beteiligungsformate geben – digital und vor Ort.

Der Antrag hat durchaus aber auch eine globale Dimension. „Wir müssen nachwachsende Generationen frühzeitig in die digitale Welt einführen, sie für Technologie begeistern und belastbare Kenntnisse aufbauen, damit das Land der Ingenieure auch künftig international wettbewerbsfähig bleibt“, heißt es im Schreiben der Verwaltung. Insbesondere durch das Verschwinden zahlreicher Jobs durch Automatisierung und Globalisierung müssten neue Kompetenzen rechtzeitig aufgebaut werden.

Langenhagen verspricht sich Vorteil durch viele Partner

Einen Vorteil für Langenhagen verspricht sich Glembotzky auch, weil viele Partner an der Projektidee beteiligt sind – darunter etwa die vier weiterführenden Schulen in Langenhagen, der Flughafen und der Wirtschaftsklub. Weitere Kommunen wie Garbsen, Wennigsen und Burgdorf hätten sich als sogenannte Follower an Langenhagens Bewerbung drangehängt, erklärt er.

Sollte die Bewerbung erfolgreich sein, beginnt zunächst die Strategiephase, aus der die konkreten Projekte entstehen. Sollte es mit der Bewerbung nicht klappen, will die Stadt trotzdem auch ohne Fördermittel am Thema dranbleiben und ihre Pläne Schritt für Schritt umsetzen. „Selbst wenn wir nicht partizipieren, wollen wir das Förderprogramm weitergehen“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer.

Von Sebastian Stein