40 Anzeigen und gut 100 mündliche Verwarnungen: In einer dreiwöchigen Sonderaktion hat der kommunale Ordnungsdienst die Wertstoffinsel am Hallenfreibad Godshorn überwacht. Immer in Zivil, wie dessen Mitarbeiter Markus Villwock berichtet. Dabei hätten sie sich als Team stets andere Szenarien ausgedacht, um auf dem Gelände an der Berliner Allee nicht aufzufallen und Müllsünder auf frischer Tat zu ertappen.

„Dabei gab es schon teilweise aggressive Leute“, bilanziert Villwock. In zwei Fällen musste sogar die Polizei zur Verstärkung gerufen werden. Der Stadtmitarbeiter dementiert aber das in den sozialen Medien verbreitete Gerücht, nun würden sogar die Menschen bestraft, die bloß ihr Altpapier vor die vollen Container stellten. „Da haben wir es bei mündlichen Ermahnungen belassen“, klärt Villwock auf. Anders lief es indes bei Leuten, die dort Hausmüll, Farben, Autoreifen oder gar asbesthaltige Platten entsorgten. Diese Taten wurden prinzipiell zur Anzeige gebracht.

Viele ertappte Müllsünder reagieren peinlich berührt

Und wie haben die Ertappten reagiert? „Der Großteil war peinlich berührt“, sagt Villwock. Doch er und seine Kollegen hätten auch festgestellt, dass es vielfach kein Unrechtsbewusstsein bei den Leuten gebe. Seit das Hallenfreibad nicht mehr betrieben wird, fehlt dort zudem jegliche soziale Kontrolle. Das beklagt nicht nur Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung ( CDU). Auch vielen Godshornern ist der dort an der Wertstoffinsel für Altpapier und -glas hingeworfene Müll ein Dorn im Auge. Sobald der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha den Unrat weggeräumt hat, dauerte es nach Angaben Biehlmann-Sprungs nicht lange, und das Spiel gehe von vorn los. Was das Auge des menschlichen Betrachters maßlos zu ärgern scheint, lockt indes unerwünschte Vierbeiner an – Ratten.

Stadt reagiert auf fortwährende Beschwerden

Da ist sie: Mitarbeiter des Ordnungsdienstes der Stadt entdecken in einem illegal abgelagerten Müllberg eine Adresse, die auf den Verursacher schließen könnte. Quelle: Stadt Langenhagen

„Dieses Verhalten hat Ausmaße angenommen, die wir nicht tolerieren werden. Im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, die ihren Müll ordnungsgemäß entsorgen möchten, haben wir jetzt gehandelt“, begründet Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer die Aktion. „Um ein Zeichen gegen Müllsünder zu setzen“, ergänzt Boris Ehrhardt, Leiter der Abteilung Sicherheit, Ordnung und Umwelt.

Und der Erfolg gibt der Stadtverwaltung offenbar recht. „Dazu kommt ein präventiver Hintergrund“, betont Anja Herrmann vom Ordnungsdienst. Denn es sei bei den Verwarnungen auch viel Aufklärungsarbeit geleistet worden. Sie meint damit Informationen, was dort wie und vor allem von wem legal entsorgt werden dürfe. „Denn das wissen viele immer noch nicht.“ Zudem solle signalisiert werden, dass die Stadt durchaus ein wachsames Auge haben werde und Müllsünder sich auch in der Dunkelheit nicht zu sicher fühlen sollten.

Die Aha-Wertstoffinsel ist lediglich für Papiermüll und Altglas sowie Altkleider in haushaltsüblichen Mengen gedacht. Doch stets gilt: „Sind die Tonnen oder Behälter voll, darf kein weiterer Abfall abgelegt werden“, betont Villwock. Das sei verboten. Gewerbetreibende dürfen an diesen Inseln indes überhaupt keine Wertstoffe abladen. Sie müssen mit Aha separate Möglichkeiten einer Abfuhr vereinbaren.

Kontrollen werden in der Stadt fortgesetzt

Der Bürgermeister kündigt an, dass mit derartigen Kontrollen zukünftig an allen Wertstoffinseln im Stadtgebiet zu rechnen sei, nicht nur an so bekannten Hotspots wie der Klusriede. In unregelmäßigen Abständen und unangekündigt, sagt Heuer. „Was aber nicht heißt, dass die Plätze zwischendurch von unserem Radar verschwinden“, ergänzt Ehrhardt.

Gilt seit Jahren als Hotspot für illegal abgelagerten Müll: Die Wertstoffinsel an der Klusriede. Das Bild wurde an einem Sonntagabend aufgenommen. Quelle: Patricia Chadde

Das sind die Strafen für Müllsünder Nach Auskunft der Region kann es für ertappte Umweltsünder je nach Art des Unrats richtig teuer werden. Das achtlos weggeworfene Papiertaschentuch oder eine fallen gelassene Zigarettenpackung könne mit bis zu 50 Euro geahndet werden. Wer allerdings mehr als zwei Kilogramm Kartonage illegal entsorge, sei rasch mit 1000 Euro dabei. Bei Schadstoffen können auch mal 2000 Euro fällig werden, zitiert Regionssprecher Klaus Abelmann aus dem für Niedersachsen geltenden Bußgeldkatalog. Illegal abgeladener Sperrmüll, etwa mit einem Kühlschrank oder anderen schadstoffhaltigen Gegenständen, schlägt mit 2500 Euro zu Buche. Wer Altreifen entsorgt, kann bei einer Menge von mehr als fünf Stück mit bis zu 25.000 Euro zur Kasse gebeten werden. Die Strafen betragen je nach abgeladenem Stoff bis zu 50.000 Euro. Wenn indes niemand bei der Tat erwischt wird, zahlt die Allgemeinheit die Müllbeseitigung.

Großes Lob erfährt das Engagement der städtischen Mitarbeiter von Godshorns Ortsbürgermeisterin. „Da gehört schon eine Menge Idealismus dazu, bei Wind und Wetter dort unterwegs zu sein“, meint Biehlmann-Sprung. Die Kontrollen hätten aber auch andere Bürger für dieses Thema sensibilisiert. „Die schreiben jetzt selbst mal das Autokennzeichen eines Müllsünders auf und melden das“, berichtet sie. „Niemand sollte sich sicher sein, dass auf den Platz kein Auge geworfen werde, auch wenn mal kein Mitarbeiter des Rathauses vor Ort ist.“

