Stadt Langenhagen muss 180 Geflüchtete aufnehmen 

Langenhagen

Die Stadt Langenhagen muss insgesamt 180 geflüchtete Menschen aufnehmen. Das ergibt sich aus der aktuellen Verteilquote der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen. Demnach ist die Verwaltung verpflichtet, innerhalb der kommenden zwölf Monate Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Die Quote kann allerdings nach und nach erfüllt werden – anders wäre es für die Stadt auch gar nicht möglich. Denn derzeit sind die Unterkünfte zum größten Teil ausgelastet.

Insgesamt verfügt die Flughafenstadt aktuell über 46 Unterkünfte, in denen 438 Menschen leben. Dazu zählen Wohnungen, Mehrfamilienhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte. „Die Stadt ist dabei, aktuell eine Kapazität von 30 bis 50 weiteren Plätzen zu erschließen, welche kurzfristig belegt werden können“, erklärt Stadtsprecherin Juliane Stahl auf Anfrage dieser Zeitung. Zudem arbeite die Verwaltung daran, dass die derzeit in den Unterkünften lebenden Geflüchteten in eigene Mietverhältnisse kommen, um wieder Plätze frei zu machen.

Sozialdezernentin: „Containeranlagen sind das letzte Szenario“

Dennoch müsse die Stadt nach derzeitigen Berechnungen dann noch etwa 50 weitere Plätze schaffen, sagt Stahl. Ein weiteres Problem stellt weiterhin die Corona-Pandemie dar, weswegen die existierenden Unterkünfte nicht vollständig ausgelastet werden können.

Große Wohnanlagen für Geflüchtete wie zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise vor mittlerweile mehr als sechs Jahren soll es in Langenhagen aber nicht mehr geben. „Containeranlagen sind das letzte Szenario“, sagt Sozialdezernentin Eva Bender. Die letzte verbliebene Einrichtung dieser Art in Kaltenweide soll demnächst abgebaut werden. Stattdessen sei das Ziel, den normalen Wohnungsmarkt zu nutzen. „Die dezentrale Unterbringung zeichnet Langenhagen aus“, sagt Bender.

Ende August sind am Langenhagener Flughafen rund 160 Passagieren aus Afghanistan gelandet, die nach der Machtübernahme der Taliban evakuiert worden sind. Quelle: Rainer Droese (Archiv)

Die Verwaltung hatte bereits im Jahr 2016 ein Konzept zur dezentralen Unterbringung, Betreuung und Integration von Geflüchteten erarbeitet. Die Verantwortlichen im Sozialdezernat sind trotz der derzeitigen Raumknappheit deshalb positiv gestimmt, dass es nach den Erfahrungen aus den Jahren 2015 bis 2017 wieder klappen könnte, innerhalb kürzester Zeit viele Menschen verteilt auf das Stadtgebiet unterzubringen.

Stadt Langenhagen ist seit 2020 „Sicherer Hafen“

Schwierigkeiten durch die generelle Wohnraumknappheit erwartet die Stadt indes nicht. Die Verwaltung baue etwa auch ehemalige, leer stehende Büroräume zu Unterkünften um, so Bender. Generell seien die Wohnraumverhältnisse nicht mit den hier gängigen zu vergleichen. „Eine Familie bekommt nicht das, was wir uns vorstellen“, sagt Bender. Für Erwachsene gilt etwa ein standardisierter Raumbedarf von acht bis zehn Quadratmetern. Häufig würden viele Familienmitglieder in einem Raum schlafen, und es gebe kein eigenes Wohnzimmer – und dadurch wenig Privatsphäre. Die Stadt nehme allerdings Rücksicht auf Arbeitende und schaffe genügend Raum für schulpflichtige Kinder.

Langenhagens Sozialdezernentin Eva Bender (rechts) und Doris Lange, Abteilungsleiterin Soziales, unterzeichnen den „Hafenvertrag“. Quelle: Sabine Mossig (Archiv)

Bender betont auch die Rolle der Stadt als sogenannter Sicherer Hafen. Mitte Oktober 2020 war die Stadt dem Städtebündnis beigetreten. Der vorherige Ratsbeschluss auf Antrag der Linken war damals unter dem Eindruck der verheerenden Zustände im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos zustande gekommen.

Unter Geflüchteten sind auch afghanische Ortskräfte

Unter den Geflüchteten, die in Langenhagen unterkommen sollen, befinden sich auch afghanische Ortskräfte. Sie waren nach der Machtübernahme der Taliban evakuiert worden und sind Ende August auf dem Langenhagener Flughafen gelandet. Nach Forderung der Langenhagener SPD hatte sich die Stadt bereit erklärt, Geflüchtete möglichst rasch in der Stadt aufzunehmen – unabhängig von der Zuweisungszahl durch das Land. Das hat die Verwaltung zwischenzeitlich umgesetzt. Zwei afghanische Familien wurden vergangene Woche aufgenommen und auf die Ortsteile verteilt. Benders Angaben zufolge steige derzeit allerdings auch wieder die Zahl der nicht aus Afghanistan stammenden Geflüchteten wieder spürbar.

Von Sebastian Stein