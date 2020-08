Langenhagen

Die Friedhofsverwaltung der Stadt Langenhagen plant für Sonntag, 20. September, einen Friedhofsspaziergang. An dem bundesweiten Tag des Friedhofs wollen die Verwaltungsmitarbeiter Interessierte auf die verschiedenen Grab- und Bestattungsformen hinweisen sowie von den Möglichkeiten der Grabanlage und der Arbeit auf einem Friedhof berichten.

Bei dem etwa anderthalbstündigen Spaziergang sollen die Teilnehmer den Friedhof Grenzheide besser kennenlernen. Auf der größten Anlage der insgesamt vier städtischen Friedhöfe werden alle Grabarten angeboten. Dort ist zudem der Friedhofs-Fuhrpark. Überdies gibt es eine Kapelle, welche die Teilnehmer bei Interesse besichtigen können.

Noch steht die Uhrzeit des Friedhofsspaziergang nicht fest. Auskünfte geben die Beschäftigten in der Friedhofsverwaltung. Sie sind erreichbar per E-Mail an friedhofsverwaltung@langenhagen.de sowie unter Telefon (0511) 73079484.

Von Stephan Hartung