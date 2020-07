Langenhagen

Es gibt Probleme bei der Ersatzbeschaffung für das in die Jahre gekommene DLRG-Einsatzfahrzeug. Ursprünglich wollte das zuständige Amt für Brand- und Katastrophenschutz des Landes Niedersachsen einen nicht unerheblichen Teil dazu beitragen. Eigens dafür sparten die Lebensretter sogar knapp 24.000 Euro als Rücklage an.

Doch dann wurde den Lebensrettern aus Krähenwinkel wohl die eigene Bescheidenheit zum Verhängnis. Wie DLRG-Chef Björn Jüttner bereits im Februar den Mitgliedern berichtete, kam die Landesförderung dann doch nicht zustande. „Von einer in 2018 bewilligten Förderung des Katastrophenschutzes des niedersächsischen Innenministeriums musste jetzt zurückgetreten werden, weil die DLRG Krähenwinkel die vollständigen Ausstattungsanforderungen des Landes Niedersachsen für den Katastrophenschutz bei Weitem nicht finanzieren kann und somit aus der Förderung herausfällt“, berichtete Jüttner später auch im Finanzausschuss sowie im Rat der Stadt.

DLRG kann geforderten Eigenanteil nicht aufbringen

Die Pläne sehen vor, dass eine Ortsgruppe ein Fahrzeug für gut 250.000 Euro ordern müsste, aber für die sogenannte Einsatzausstattung selbst etwa 100.000 Euro aufbringen soll, erläutert Jüttner. Das bräuchten die Krähenwinkler aber gar nicht, sagt der DLRG-Chef nun im Gespräch mit dieser Zeitung. Vielmehr ginge es darum, lediglich mit einem einfachen Gerätewagen Tauchen zur Lebensrettung ausrücken zu können.

Angesichts des klapprigen und nunmehr 20 Jahre alten Fahrzeugs – Jüttners Angaben zufolge überstiegen die Instandhaltungskosten mittlerweile deutlich den Wert des Gefährts – stellte die DLRG nach der Absage des Landes kurzfristig einen Antrag zu Anschaffung eines Ersatzes. „Gebraucht“, wie Jüttner betont. Es geht um einen kommunalen Zuschuss in Höhe von knapp 37.000 Euro. Da dieser aber nach Genehmigung des laufenden Haushalts der Stadt Langenhagen gestellt worden war, müsste das Geld als sogenannte überplanmäßige Ausgabe verbucht werden.

Stadt sieht entsprechenden Handlungsbedarf bei Hilfe

Dass ein Ersatzfahrzeug nötig wäre, sah auch die Stadtverwaltung so, und formulierte einen entsprechenden Antrag. Schließlich würden die Einsatztauchtrupps bei Wasser- und Eisrettungen in Langenhagen entsprechend der Alarm- und Ausrückeordnung der Stadtfeuerwehr alarmiert. Zuletzt etwa bei dem tragischen Unglück, als ein Ersthelfer einen anderen in Not geratenen Badegast zunächst das Leben rettete und selbst ertrank, berichtete Jüttner nun im Rat.

Grünen-Fraktionschef Dirk Musfeldt hat nach eigenem Bekunden keine Zweifel an der Notwendigkeit einer Ersatzbeschaffung. Gleichwohl monierte er den zu spät eingereichten Antrag. Dieser sei erst Ende Mai eingegangen, in den laufenden Haushalt entsprechend kein Geld eingeplant worden. Deshalb forderte er, die Investitionen aufzuteilen und zu 40 Prozent – um die Ausstattung zu kaufen – auf das nächste Jahr zu verschieben, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. BBL-Fraktionschef Jens Mommsen warnte gar davor und sprach vom Haushaltsrecht, das nicht einfach gebrochen werden dürfe.

Heuer : Die Ausgabe ist rechtmäßig

Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer betonte indes, dass seine Fachabteilung im Rathaus die rechtlichen Grundlagen geprüft hätten. „Der Beschluss ist rechtlich so in Ordnung.“ Wenn die ursprünglich ins Auge gefasste Finanzierung platze, müssten andere Lösungen her, unterstützte SPD-Fraktionschef Marc Köhler die Haltung von Verwaltung und DLRG. Zumal es bei der Anschaffung der Ausstattung für das Fahrzeug durchaus „um die Einhaltung sicherheitsrechtlicher Vorschriften“ ginge. Mehrheitlich segnete der Rat der Stadt schließlich die überplanmäßige Ausgabe ab.

Ohne Diskussion gibt es neue DLRG-Sanitäranlage am Silbersee

Über einen Zuschuss in Höhe von 43.000 Euro kann sich indes die DLRG Ortsgruppe Langenhagen freuen. Es geht um die Renovierung der Sanitäranlagen der Wasserrettungsstation am Silbersee. Diese ebenfalls in die Jahre gekommene Anlage soll nun saniert werden. Das entschied der Rat ebenfalls mit rot-schwarzer Mehrheit.

