Die Atmosphäre am Flughafen Hannover-Langenhagen ist in diesen Tagen so ganz anders: Die übliche Parkplatzsuche vor den Terminals erübrigt sich. Nur wenige Fluggäste verlieren sich fast vor den Abfertigungsschaltern. Die neonfarbenen Tresen der Autovermietungen wirken verlassen. Und die große Anzeigetafel auf der Abflugebene bleibt zur Hälfte dunkel. Das alles ist der Corona-Krise geschuldet.

17 Flüge bieten die Airlines ab Langenhagen pro Tag an, nur einer bringt Reisende auf des Deutschen liebste Insel Mallorca. Vor einigen Tagen hatte die Bundesregierung eine erneute Reisewarnung für Spanien ausgesprochen. Das wirkt sich auch auf die Buchungszahlen aus.

„Wir können die Menschen ja verstehen, niemand kann sich nach dem Urlaub in Spanien noch zwei Wochen Quarantäne erlauben, und niemand möchte andere Menschen gefährden“, sagt Matthias Bruns, Betriebsratsvorsitzender am Hannover Airport. Gemeinsam mit Flughafenseelsorger Karl-Martin Harms beantwortet er an diesem Tag die Fragen von Renate Baumgart und Matthias Pabst vom Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen. Die Journalisten wollen erfahren, wie das Leben am Airport in der Pandemie weitergeht.

Menschen am Flughafen sorgen sich um die Zukunft

„Die Menschen, die hier am Flughafen arbeiten, haben natürlich Zukunftsängste“, sagt Bruns. „Niemand kann im Moment sagen, wie es in unserer Branche weitergehen wird. In dieser Situation finde ich es gut, dass die Seelsorge hier vor Ort ist und zur Beruhigung beitragen kann.“ Pastor Harms betont, dass er für Reisende und Mitarbeiter des Airports gleichermaßen ansprechbar ist – auch wenn das im Moment schwieriger ist, als es in Vor-Corona-Zeiten war. „Die Maskenpflicht ist notwendig, aber ich nehme sie als starkes Hemmnis wahr, was die Kontakte zu Menschen angeht“, erzählt der Flughafenseelsorger. Die Maske wirke oft wie eine Barriere.

Entmutigen lässt sich Harms von dieser Barriere nicht: Regelmäßig sind der Pastor und sein ehrenamtliches ökumenisches Team mit dem Trolley und kleinen Mitgebseln in den Terminals unterwegs. Harms trägt auch beim Mittagessen in der Kantine die Weste, die ihn als Seelsorger erkennbar macht, und setzt sich häufig mit Klappstuhl und Glocke vor die Tür der Flughafenkapelle.

Seelsorger geht auf die Menschen zu

Pastor Karl-Martin Harms kümmert sich als Seelsorger am Flughafen um die Sorgen und Nöte der Passagiere und Airportmitarbeiter. Quelle: Andrea Hesse

„Gleich gegenüber kommen regelmäßig Mitarbeitende des Flughafens aus der Zugangsschleuse, und wir kommen hier gut ins Gespräch.“ Bislang, so berichtet Harms weiter, seien Flughafenbeschäftigte noch nicht von sich aus mit ihren wirtschaftlichen Sorgen an ihn herangetreten. Dies sei aber auch ganz in Ordnung. „Ich selbst bin ja angefragt, auf die Menschen zuzugehen.“ Die Reaktionen fielen ganz überwiegend positiv aus. „Die meisten freuen sich, wenn ich sie anspreche, und viele sind auch überrascht, Kirche und Seelsorge an diesem Ort, weitab von jedem Kirchturm, anzutreffen.“

Viele Flugreisende nutzen die Kapelle

Eine wichtige Funktion erfüllt auch die Flughafenkapelle auf der Abflugebene im Terminal A. „Viele Menschen nutzen diesen Ort für eine Auszeit und ein Gebet. Sie kommen während ihrer Mittagspause oder in der Wartezeit vor dem Abflug, um einen Moment Ruhe zu finden oder ein Gebet zu sprechen“, erzählt Harms. „Der Flughafen ist ein Transitort, ein Ort des Übergangs.“ Dass dies aktuell belastender sein kann als zu normalen Zeiten weiß der Flughafenseelsorger aus Gesprächen und aus dem Gästebuch in der Kapelle: Manch einer starte hier zurzeit mit einem mulmigen Gefühl in den Auslandsurlaub. „Dann geht es mir darum, einfach da zu sein“, sagt der Pastor.

