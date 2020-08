Krähenwinkel

Dieses Getreidefeld in Krähenwinkel steht noch unberührt in voller Pracht da. Wird es gar nicht gemäht? Edgar Schmidt-Nordmeier lacht. „Mein Vater hat mich das auch schon gefragt, warum ich das alles stehen lasse“, sagt der Landwirt. Und weil hin und wieder auch entsprechende Fragen von Spaziergängern kommen und nicht der Eindruck entstehen soll, dass es den Landwirten zu gut geht, hat Schmidt-Nordmeier ein Informationsschild an das 0,15 Hektar große Feld gestellt. Die Nachricht: Das Getreide bleibt stehen, um vor allem Rebhühnern einen Rückzugsort zu bieten.

Landwirt Edgar Schmidt-Nordmeier kontrolliert ein Feld. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Für Hamster ist der Boden zu sandig

„Ich habe mich sehr gefreut, als ich jetzt in einem Getreidestreifen Rebhühner gesehen habe, insgesamt sind es sechs Stück“, sagt Schmidt-Nordmeier und zeigt auf das fünf mal 15 Meter breite Rechteck. Er weiß, „dass die sich hier nicht extra angesiedelt haben, sondern heimisch sind und nun einen Rückzugsort haben“. An einem anderen Standort in Kaltenweide habe er nahe der L190 auch schon Kiebitze gesehen. Das Projekt der Region schließt auch Feldhamster mit ein. „Aber dazu sind hier im Norden unsere Böden zu sandig. Der Hamster benötigt mehr Lehm, ihn trifft man hier daher eher nicht an.“

Projekt unterstützt Biodiversität Die Region Hannover unterstützt, teilweise mit weiteren Partnern wie dem Landvolk oder der Stiftung Kulturlandpflege, die Artenvielfalt. Diese sogenannte Biodiversität soll die Natur schützen – vor allem gefährdete Tierarten und Pflanzen. Ein Projekt von vielen lautet „Getreidestreifen – Stehenlassen von Weizen oder Hafer“. In der Region Hannover beteiligen sich daran 150 Landwirte. Die Flächen, die dafür von den Landwirten genutzt werden, sind aktuell rund 250 Hektar groß. hg

Das ist der Weizenstreifen in Krähenwinkel. Quelle: Stephan Hartung

Seit dem Herbst vergangenen Jahres mäht der Landwirt den Weizen nicht mehr. Dieser Zustand bleibt bis zum 28. Februar 2021 erhalten. Weil alle Teilnehmer des Projekts und damit auch Schmidt-Nordmeier das Getreide nicht mehr verkaufen können, erhalten sie aus dem Projekttopf der Region 1300 Euro. Darüber hat Schmidt-Nordmeier auf seinen Betriebsflächen auch Blühstreifen angelegt, die Lebensraum für Insekten bieten sollen. Dafür, berichtet er, erhält er 620 Euro von der Region.

Nabu : Rebhühner sind stark gefährdet

Der Naturschutzbund ( Nabu) begrüßt solche Projekte und das Engagement von Schmidt-Nordmeier. „Das Rebhuhn ist in Europa stark gefährdet. Nach den vergangenen Jahrzehnten liegen die Bestandseinbußen bei 94 Prozent“, sagt Ricky Stankewitz, Vorsitzender des Nabu-Ortsverbands Langenhagen. Insgesamt müsse es jedoch ein Umdenken im ganzen System geben, sagt Stankewitz, und nennt als Beispiel industrielle Großbetriebe. „In Schleswig-Holstein gibt es landwirtschaftliche Betriebe, die sich kilometerweit erstrecken – alles flach und mit keinem einzigen Rückzugsort für Tiere.“ Hier müsse sich etwas ändern, „weil das, was kleinere Landwirte wie Herr Schmidt-Nordmeier hervorragend machen, Großbetriebe wegen fehlender Flächen für Tiere wieder infrage stellen“, sagt der Nabu-Vorsitzende.

Von Stephan Hartung