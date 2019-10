Schulcampus: Nur ein Teil der Container wird ersetzt – der Rest saniert

Die neue Leibniz IGS – kurz LIGS genannt – soll ausgebaut werden. Darüber sind sich in Langenhagen die meisten Vertreter in der Kommunalpolitik einig. So sollen fünf weitere Klassenräume errichtet werden – auf dem Dach der ehemaligen, im Jahr 1964 erbauten Robert-Koch-Realschule an der Rathenaustraße. Die Prüfung der Statik muss aber noch folgen. Geplant ist eine Investition in Höhe von etwa 3,6 Millionen Euro. Weitere 2,67 Millionen Euro umfasst die noch fehlende, aber ebenfalls geplante Mensa. Sie soll auf die Mitte des nahezu würfelförmigen Schulbaus gestellt werden. Doch wegen der vielen statischen Fragen ist das Thema Mensa vorerst vom Tisch. Darauf hat sich die Mehrheit des Rats – also SPD, CDU und Grüne/Unabhängigen – nun gegen die kritischen Stimmen des WAL-Ratsherrn Andreas Eilers und der Vertreter der BBL verständigt. swa